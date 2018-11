Napoli | l' infortunio di Meret è un mistero | potrebbe rientrare nel 2019

Infortunio Meret - il portiere del Napoli mette nel mirino una partita in particolare : Infortunio Meret – Finalmente ci siamo. Dopo il ritorno nella lista dei convocati, Alex Meret si avvicina al ritorno in campo e mette nel mirino una partita in particolare, quella che il Napoli disputerà in Champions League contro la Stella Rossa al “San Paolo”. L’ex Udinese potrebbe quindi esordire con la maglia azzurra il prossimo 28 novembre e iniziare finalmente il percorso che lo voleva in campo a difendere la ...

Infortunio Mertens - le ultime sulle condizioni dell’attaccante del Napoli : Infortunio Mertens – Il Napoli ha comunicato in maniera ufficiale quali sono le reali condizioni di Dries Mertens. Costretto ad abbandonare il campo nella sfida col Psg a causa di un problema alla spalla, il folletto azzurro ha preoccupato i tifosi partenopei, anche se poi ci ha pensato Ancelotti nel post partita a chiarire che non si trattasse di nulla di grave. Nella nota ufficiale di oggi si legge: “Mertens, che è uscito nel ...

Infortunio Mertens - paura Napoli : esce l’attaccante : Infortunio Mertens – Si sta giocando la gara di Champions League valida per la 4^ giornata in campo Napoli e Psg che si stanno affrontando in un match scoppiettante. A pochi minuti dal termine il punteggio è fermo sull’1-1, Insigne su rigore ha risposto a Bernat. Nel finale tegola per Ancelotti, problema alla spalla per Mertens, costretto al cambio, al suo posto Ounas. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Napoli-Roma 0-1 diretta live : infortunio De Rossi - tegola per Di Francesco [VIDEO] : 1/29 Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Infortunio De Rossi - come sta?/ Ultime notizie - problema al ginocchio esce al 40' di Napoli Roma : Infortunio De Rossi, Napoli-Roma: il centrocampista e capitano dei gialloRossi è costretto a uscire per un problema al ginocchio, Di Francesco mette Cristante al suo posto.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:31:00 GMT)

Live Napoli-Roma 0-1 : De Rossi fuori per infortunio : Solo la vittoria: dopo l'impresa di CR7 a Empoli, il Napoli ha un solo risultato a disposizione per tenere il passo della Juventus. Allo stadio San Paolo arriva la Roma e nessuno, tantomeno...

Infortunio Insigne - le ultime sulle condizioni dell’attaccante del Napoli : Infortunio Insigne, il centravanti del Napoli è stato costretto a chiedere il cambio a seguito di un colpo subito contro il PSG Lorenzo Insigne è stato costretto ad interrompere anzitempo la bella gara che stava giocando sul campo del PSG con il suo Napoli a causa di un Infortunio. Dopo aver portato in vantaggio i suoi, il calciatore partenopeo ha chiesto il cambio dopo aver subito un duro colpo, al 55 minuto di gioco la sua gara era già ...

Infortunio Insigne/ Colpo allo sterno per il giocatore del Napoli : contro la Roma ci sarà : Infortunio Insigne, Colpo allo sterno per il giocatore del Napoli: contro la Roma ci sarà. Allarme rientrato per Lorenzo Insigne in Psg Napoli di Champions League(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:20:00 GMT)

Napoli - ecco quando torna Verdi dall'infortunio : Secondo quello che riporta il Corriere dello Sport , il Napoli ritroverà Simone Verdi , dopo l'infortunio di Udine, solo dopo la sosta di novembre, nella gara del 25 contro il Chievo Verona : saranno, quindi, 5 le gare che salterà l'attaccante ...

INFORTUNIO VERDI/ Ultime notizie : salta le partite con Psg e Roma? Problemi muscolari per la punta del Napoli : L'INFORTUNIO di VERDI, rimediato con l'Udinese, lo costringerà a saltare la gara contro il Paris Saint German di mercoledì in Champions League. Distrazione di primo grado all'adduttore (Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:03:00 GMT)

Infortunio Verdi - salta Psg-Napoli / Distrazione di primo grado dell'adduttore sinistro : L'Infortunio di Verdi, rimediato con l'Udinese, lo costringerà a saltare la gara contro il Paris Saint German di mercoledì in Champions League. Distrazione di primo grado all'adduttore (Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:57:00 GMT)

Infortunio Verdi : salta Psg-Napoli/ Ultime notizie - come sta? Problema muscolare - ecco quando torna : Infortunio Verdi: salta Psg-Napoli. Ultime notizie, come sta l'attaccante partenopeo? Problema muscolare nel corso della sfida con l'Udinese, ecco quando torna(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:15:00 GMT)

Infortunio Verdi - non arrivano buone notizie per il Napoli : gli ultimi aggiornamenti : Infortunio Verdi – Il calciatore del Napoli, uscito dopo appena quattro minuti di gioco dal match del “Friuli” contro l’Udinese, ha effettuato gli esami per capire la reale entità dell’Infortunio muscolare occorsogli sabato scorso. Da un comunicato del club traspare come Verdi abbia subito una distrazione muscolare di primo grado all’adduttore sinistro, il che significa che difficilmente il numero nove ...

Infortunio Verdi - il Napoli svela quanto accaduto : i dettagli : Infortunio Verdi, il calciatore del Napoli salterà la gara contro il PSG in Champions League, ecco i dettagli del problema fisico Infortunio Verdi – “Distrazione di primo grado all’adduttore sinistro. Questo l’esito degli esami medici ai quali Simone Verdi si è sottoposto questa mattina, dopo l’Infortunio di domenica a Udine. L’attaccante azzurro oggi farà terapie”. Questo quanto comunicato stamane ...