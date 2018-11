Musei | Bonisoli | “20 giornate gratuite dal 2019 | alcune scelte dai singoli direttori”

Ingresso gratis nei Musei - il ministro Bonisoli : 20 giornate nel 2019 - : I giorni gratuiti aumenteranno rispetto ai 12 attuali e saranno distribuiti in modo diverso dal passato. Il ministro dei Beni Culturali ha poi aggiunto che "dal prossimo anno tutti i ragazzi dai 18 ai ...

Musei - il ministro Bonisoli rilancia : “20 giornate gratuite l’anno e giovani a 2 euro” : Dopo le polemiche dei mesi scorsi, il rilancio. Il ministro Alberto Bonisoli, titolare del Mibac, ha annunciato che le giornate gratuite nei Musei aumenteranno fino a 20 l'anno, ma saranno distribuite in modo diverso dal consueto. In più, a partire dal 2019, i giovani dai 18 ai 25 anni entreranno nei Musei pubblici italiani al costo del biglietto simbolico di 2 euro.Continua a leggere

Musei : Bonisoli - servono direttori bravi che sappiano entrare in meccanismi : Milano, 1 ott. (AdnKronos) - "La scelta di un direttore per una istituzione culturale, come ad esempio la Pinacoteca di Brera, è una cosa molto importante che ha bisogno di persone capaci, che abbiano una visione e che siano moderni, qualsiasi cosa questa cosa voglia dire. Dopodiché uno lavora in It

Bonisoli riforma le domeniche gratis e annuncia i "Musei a 2 euro per gli under 25" : Ingresso nei musei a 2 euro per tutti gli under 25 e venti giornate gratuite annuali. Sono le novità annunciate dal ministro dei beni e delle Attività Culturali, Alberto Bonisoli, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera."Le nuove generazioni dovranno ereditare il nostro patrimonio culturale ed è doveroso metterle nelle condizioni di conoscerlo, amarlo, ritenerlo proprio. Un ingresso semplicemente gratuito ...