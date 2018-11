: • Cyber News • #Musei 2019,Bonisoli: 20 giornate gratis - Cyber_Feed : • Cyber News • #Musei 2019,Bonisoli: 20 giornate gratis - TelevideoRai101 : Musei 2019,Bonisoli: 20 giornate gratis -

Lea ingresso gratuito neil'anno prossimo aumenteranno: "si passerà a 20 e saranno distribuite in modo diverso rispetto al passato,perché voglio introdurre criteri di gestione e non di propaganda politica". Così il ministro dei Beni Culturali. Alcunesaranno decise a livello nazionale,alcune domeniche rimarranno gratuite da ottobre a marzo, "le altresaranno a disposizione dei singoli direttori", spiega. Inoltre,ingresso a 2 euro per i giovani dai 18 ai 25 anni.(Di martedì 13 novembre 2018)