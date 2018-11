MotoGp – Quando i festeggiamenti diventano una questione di politica | Marquez dice no al

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Malesia 2018 : risultato e classifica della gara. Marc Marquez vince davanti a Rins e a Zarco. Valentino Rossi (18°) cade quando era in testa - Dovizioso (6°) : Trionfo di Marc Marquez nel GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo, campione del mondo in sella alla Honda, ottiene il nono successo stagionale precedendo la Suzuki dello spagnolo Alex Rins e la Yamaha Tech3 del francese Johann Zarco. Una gara amara per i colori italiani: Valentino Rossi, lungamente in testa alla corsa, cade a pochi giri dalla fine in curva-1, dando via libera al successo dell’iberico, ...

MotoGp – Dalla delusione dell’Australia alle critiche - Valentino Rossi sincero : “dovrei smettere ogni volta che prendo paga - ma quando torno a vincere dicono che…” : Valentino Rossi a Sepang per fare bene: le sensazioni del Dottore dopo la delusione dell’Australia in vista del Gp della Malesia Poco tempo per riposare che si torna subito in pista: i campioni del motomondiale si sono trasferiti dall’Australia alla Malesia per l’ultimo round del trittico asiatico. Marc Marquez arriva a Sepang con tanta voglia di riscatto dopo la delusione di Phillip Island e il ritiro forzato dopo il ...

MotoGp – Doohan esalta le doti Marquez ed elogia Valentino Rossi : “è bello quando si tolgono vernice dalle carene” : Mick Doohan, il record raggiunto da Marquez e la possibilità di vittoria di Valentino Rossi: le parole dell’ex campione di motociclismo Marc Marquez ha raggiunto Mick Doohan, con la conquista del suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, ormai in tasca matematicamente da due settimane. Lo spagnolo della Honda è apprezzatissimo dall’ex campione motociclistico che non ha che parole d’elogio per Marquez ...

MotoGp – Lorenzo riparte da Sepang senza illudere i fan : “dovremo aspettare quando salirò in moto” : Le parole di Jorge Lorenzo alla vigilia del Gp della Malesia: il maiorchino della Ducati a Sepang per ripartire dopo il brutto infortunio I due piloti del Ducati Team, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, sono arrivati a Sepang per la penultima gara della stagione MotoGp 2018, che si concluderà a Valencia il 18 novembre prossimo. Il GP Shell della Malesia si corre sul Sepang International Circuit, un tracciato molto gradito ai piloti e che ha ...

MotoGp - MARC MARQUEZ : "IN HONDA A VITA? PARLIAMONE"/ "Quando le cose vanno bene bisogna continuare..." : MOTOGP, MARC MARQUEZ:"In HONDA a VITA? Parliamone". Il cinque volte campione del mondo pronto a legarsi al team giapponese per sempre: "Quando le cose vanno bene bisogna continuare..."(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:14:00 GMT)

MotoGp – Lorenzo operato in Svizzera - Jorge tranquillizza i fan dopo l’intervento : “ecco quando potrei tornare in pista” : Jorge Lorenzo tranquillizza i fan dalla Svizzera dopo l’operazione al polso della mano destra: le parole sui social del maiorchino “Finalmente a casa. Vorrei ringraziare il Dr. Mir e il Dr. Barrera per l’ottimo lavoro nell’artroscopia di ieri della fessura e del legamento danneggiato del mio polso sinistro. Non ho avuto molta fortuna in questi ultimi giorni ma dobbiamo pensare positivamente e spero di essere ...