Motocross | Tony Cairoli arriva in libreria | esce la biografia “Velocità | fango e gloria”

: #motocross Tony Cairoli arriva in libreria con la sua autobiografia 'Velocità, fango e gloria'. Il nove volte Campi… - OA_Sport : #motocross Tony Cairoli arriva in libreria con la sua autobiografia 'Velocità, fango e gloria'. Il nove volte Campi… - hardstyle_hc : Dajeee ?? Motocross, Tony Cairoli: ''Dieci titoli mondiali? Mi manca poco, ma i numeri non sono importanti'' - La Ga… - hardstyle_hc : 15.30€ Tony Cairoli: 'Velocità Fango Gloria', l'autobiografia del campione del motocross - -

(Di martedì 13 novembre 2018)oggi in tutte le librerie con la sua auto“Velocità,e gloria“ edita da Rizzoli. Nelle 267 pagine scritte in maniera semplice e accattivante conosceremo il nove volte Campione del Mondo dima anche il ragazzo di Patti che partendo dal nulla è riuscito adre in cima diventando uno di più grandi di sempre nel suo sport. Il siciliano ha utilizzato tre tratti distintivi della sua vita e della sua carriera per mettersi a nudo e raccontarsi a tutti tondo: c’è la velocità emblema del motociclismo e della sua personalità fin dai primi giri in Vespa, c’è iltipico di certe gare e dei momenti più difficili come ad esempio la perdita degli amati genitori gli infortuni, c’è la gloria dei nove titoli iridati e anche della famiglia costruita con la moglie Jill. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...