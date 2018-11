Moto3 | Romano Fenati | “Torno a correre per provare certe emozioni Tanti hanno esagerato

oasport

: Fenati in Moto3, è un passo indietro, ma per andare avanti. Il suo team lo riprende, ha mostrato pentimento, la sa… - guidomeda : Fenati in Moto3, è un passo indietro, ma per andare avanti. Il suo team lo riprende, ha mostrato pentimento, la sa… - OA_Sport : #Moto3 Romano #Fenati spiega i motivi del suo ritorno alle corse e si toglie qualche sassolino dalla scarpa sull'at… - Mi73Ma09 : RT @guidomeda: Fenati in Moto3, è un passo indietro, ma per andare avanti. Il suo team lo riprende, ha mostrato pentimento, la sanzione è… -

(Di martedì 13 novembre 2018) La notizia è di ieri in seconda serata:torna ae lo farà nel Mondiale 2019 di. L’ascolano, dopo aver provato “l’inferno” in conseguenza del fattaccio del GP di San Marino 2018 della Moto2 nel corso del quale il centauro tirò la leva del freno anteriore a Stefano Manzi, avrà una seconda occasione con il Team Snipers, squadra che inizialmente aveva licenziato il ragazzo nostrano. Una brutta vicenda che, dopo varie tappe, ha portato alla sospensione da parte della FMI della licenza per una durata di cinque mesi e dieci giorni (fino al 21 febbraio 2019). Il 22enne, che inizialmente aveva detto di voler lasciare il mondo delle corse, ritornerà in sella e, intervistato da gpone.com, ha chiarito i motivi del suo rientro alle gare: “La firma ufficiale ancora non c’è ma vedo tutto questo come una cosa molto bella, perché non è nata ...