Morta scrittrice Elsa Camera | visse a Roccapietra | aveva 102 anni

È Morta la giornalista e scrittrice Bia Sarasini : aveva 68 anni : È morta la giornalista e scrittrice Bianca Maria “Bia” Sarasini. aveva 68 anni. Era nota soprattutto per il suo impegno femminista. Nel 1970 aveva fatto parte del gruppo originario del Manifesto. In seguito ha scritto per il Secolo XIX e lavorato The post È morta la giornalista e scrittrice Bia Sarasini: aveva 68 anni appeared first on Il Post.