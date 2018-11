Morbillo | allarme epidemia | «Vaccinatevi | c' è un alto rischio contagio»

Otto casi di Morbillo a Bari - osservatorio Regione : “Non c’è nessun allarme epidemia” : "Non c'è nessun allarme epidemia di morbillo in Puglia. Basta il ricovero di un bambino, come accaduto in questo caso, per innescare una normale catena di contagio tra i non vaccinati perché il morbillo è una patologia altamente contagiosa". Lo s Otto linea Cinzia Germinario, responsabile dell' osservatorio epidemiologico della Regione Puglia.Continua a leggere

