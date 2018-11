Morbillo a Bari | Walter Ricciardi Iss | “Situazione allarmante | non è sotto controllo”

Morbillo - Min. Salute : situazione a Bari sotto controllo : Roma, 12 nov. , askanews, - "Il focolaio di Morbillo registrato a Bari è sotto controllo, ma dobbiamo porre l'attenzione sul fatto che, nonostante le ottime percentuali di copertura vaccinale della ...

Giannicola De Leonardis : "Morbillo al pediatrico di Bari - i No vax riflettano attentamente" : Una campagna che ha alimentato e continua ad alimentare pregiudizi e contagi, mettendo in discussione le fondamenta stesse della scienza e della ricerca, che si intendono abbattere e cancellare ...

Vaccini : Dipartimento Salute Puglia - no nuovi casi di Morbillo al Pediatrico di Bari : I primi pazienti contagiati dal morbillo a Bari, quelli del Pediatrico, “sono stati tutti dimessi. Adesso abbiamo 3 casi di adulti in osservazione al Policlinico, perché nell’adulto il morbillo va osservato un po’ di più. Per quanto riguarda il Pediatrico, non abbiamo casi nuovi per ora“. Lo dice all’AdnKronos Giancarlo Ruscitti, direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, a proposito degli 8 casi di ...

Morbillo - si indaga all'ospedale di Bari : Intanto migliorano le condizioni dei ricoverati: le due sorelline sono già state dimesse, gli altri tre minorenni nei prossimi giorni. Tre adulti in via di guarigione -

Istituto Superiore di Sanità : 'I casi di Morbillo a Bari ci devono preoccupare' : Come si è determinata questa situazione? Con la collaborazione di tutte le componenti della società - avverte Ricciardi - la scienza che ha messo a disposizione i vaccini e in alcuni Stati l'...

Morbillo a Bari : perché i vaccini non hanno già fatto scattare l'effetto gregge : Dopo il caso di contagio di Morbillo a Bari, i dati sui vaccini in Puglia nel 2017 evidenziano che il trend è in crescita ma lontano dalla soglia del 95%

Morbillo a Bari - Burioni : "Chi non vaccina mette a rischio gli altri" : Roma, 12 novembre 2018 - "Quanto successo a Bari è l'esempio di come, quasi ce ne fosse ancora bisogno, i genitori, che scelgono di non vaccinare i loro figli, mettano in pericolo non solo quest'...

Otto casi di Morbillo a Bari - che cosa sta succedendo? : I vaccini possono indebolire il sistema immunitario. FalsoI vaccini contengono sostanze tossiche. FalsoI vaccini causano l'autismo. FalsoL’obbligo aumenta i vaccini somministrati nel primo anno. FalsoEsistono esami per predire eventuali effetti collaterali. FalsoLa riduzione dei vaccini può portare al ritorno di malattie. VeroIl morbillo può avere complicanze gravi. VeroI vaccini sono sicuri. VeroIl morbillo è endemico in Italia. VeroLa malattia ...

Otto casi di Morbillo a Bari - osservatorio Regione : “Non c’è nessun allarme epidemia” : "Non c'è nessun allarme epidemia di morbillo in Puglia. Basta il ricovero di un bambino, come accaduto in questo caso, per innescare una normale catena di contagio tra i non vaccinati perché il morbillo è una patologia altamente contagiosa". Lo sOttolinea Cinzia Germinario, responsabile dell'osservatorio epidemiologico della Regione Puglia.Continua a leggere

Bari - epidemia di Morbillo : 8 bimbi contagiati da figlia di genitori no-vax. Uno è grave - l'ex ministro Lorenzin all'attacco : «La ministra Grillo ha creato confusione» : Rischio epidemia di morbillo a Bari. Infatti, sarebbero già otto i casi accertati nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, un nono molto probabile e il rischio che possano...