Mondiali 2022 – L’Iran offre aiuto al Qatar per i preparativi

Biathlon - i calendari delle gare dal 2018 al 2022. C’è Anterselva con i Mondiali - si chiude sempre a Oslo : Con una mossa abbastanza sorprendente, l’IBU ha reso noti già oggi i calendari delle stagioni di Coppa del Mondo di Biathlon 2020-2021 e 2021-22. In entrambe le occasioni saranno nove gli appuntamenti, che spazieranno dalla fine di novembre, a Kontiolahti (Finlandia), fino a marzo, a Oslo (Norvegia). Confermata la presenza di Anterselva, che vale come sesta tappa e precede in entrambe le occasioni l’appuntamento clou della stagione: ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Obiettivo Mondiali di Seefeld - ma penso già a Pechino 2022. Klaebo un grande stimolo” : ESCLUSIVA OA SPORT – Si dice che intorno ai 28 anni un atleta raggiunga l’apice psico-fisico della carriera. Federico Pellegrino arriva all’età della piena maturità con un palmares impressionante, che sin da ora lo colloca nell’empireo dei più grandi fondisti italiani di tutti i tempi. Nella bacheca del classe 1990 di Nus figurano una Coppa del Mondo sprint, 11 vittorie nel circuito maggiore (record assoluto per il Bel ...

Calcio - Mondiali 2022 a 48 squadre? Gianni Infantino : “Ci stiamo parlando - discussione col Qatar” : I Mondiali 2026 di Calcio prevedono la partecipazione di 48 Nazionali rispetto alle 32 attuali ma l’allargamento potrebbe entrare già in vigore in occasione della prossima rassegna iridata che si disputerà in Qatar nel 2022. Ad annunciarlo è il Presidente dell FIFA Gianni Infantino che ha parlato di una discussione in essere per attuare il nuovo format già tra quattro anni. Il numero 1 del Calcio internazionale ha garantito che la ...

Mondiali 2022 - Infantino : 'Possibili 48 squadre già in Qatar' : La conferma arriva dal presidente della Fifa Gianni Infantino a margine del congresso della Asian Football Confederation, AFC,: 'L'espansione della Coppa del Mondo da 32 a 48 squadre potrebbe ...

Mondiali a 48 già dal 2022? : Gianni Infantino è seriamente intenzionato ad allargare la Coppa del Mondo a 48 squadre, al posto delle attuali 32, già a partire dal prossimo appuntamento in Qatar nel 2022.

Volley femminile - Mondiali 2022 in Italia? Bruno Cattaneo : “Tante richieste sul tavolo…” : L’Italia potrebbe organizzare i Mondiali 2022 di Volley femminile! Questa è la grande notizia lanciata da Bruno Cattaneo, Presidente della FIPAV, in una dichiarazione alla Gazzetta dello Sport: “La CEV e la FIVB ci hanno chiesto di organizzare il preolimpico 2019, gli Europei 2021 e il Mondiale 2022“. Dunque un possibile tris di eventi nel nostro Paese che si è definitivamente rilanciato dopo l’eccellente secondo posto ...

Ciclismo : assegnati i Mondiali fino all’edizione 2022 - il prossimo anno in Yorkshire : Tra la settimana iridata di Innsbruck e i giorni scorsi sono state assegnate le prossime quattro edizioni dei Mondiali di Ciclismo. [VIDEO] Purtroppo non c’è l’auspicata assegnazione a Vicenza, che era candidata per il 2020 ma ha dovuto fare un passo indietro per problemi economici. Al posto della citta' veneta, che aveva studiato un progetto molto suggestivo che coinvolgeva anche Venezia, è subentrata la Svizzera, che ospitera' due edizioni in ...

Mondiali 2022 - caos stipendi : polemiche tra Amnesty e la Fifa : Decine di lavoratori asiatici, impegnati nella costruzione della città qatariota di Lusail, sono senza paga da mesi. La città è stata progettata per ospitare le finali dei Mondiali di calcio nel 2022, la prima edizione ad essere disputata in inverno. La denuncia proviene da Amnesty International. Mercury Mena, un appaltatore, “non è riuscito a pagare ai suoi dipendenti migliaia di dollari di salari e benefit, lasciandoli bloccati e ...