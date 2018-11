Mirtillo | le prospettive scientifiche e commerciali dell’”oro blu”

meteoweb.eu

(Di martedì 13 novembre 2018) A livello globale ilè il piccolo frutto in più rapida ascesa; per questo mercato in costante espansione il Trentino è un player importante a livello nazionale. È partita stamattina da questi presupposti la conferenza europea Blueberry, organizzata dalla Fondazione Edmund Mach in collaborazione con Consorzio Innovazione Frutta e Cooperativa Sant’Orsola. Dopo il saluto del Presidente della Fondazione Edmund Mach, Andrea Segrè, alla giornata odierna hanno partecipato 170 operatori della filiera con quattro sessioni su breeding e orticoltura, genetica e genomica, qualità e difesa. Domani il focus sarà invece tecnico-commerciale con rappresentanti della grande distribuzione e del mondo tecnico e produttivo. Il congresso, promosso nell’ambito del progetto AppleBerry finanziato dalla Provincia autonoma di Trento e ospitato al Grand Hotel Trento, sviluppa una panoramica a 360 ...