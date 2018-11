: ?? Avendo fatto di 2.4% di deficit una bandiera, ora ministro Tria prova ad abbassare irreale previsione di crescita… - rtl1025 : ?? Avendo fatto di 2.4% di deficit una bandiera, ora ministro Tria prova ad abbassare irreale previsione di crescita… - marattin : Il ministro Tria - in audizione sulla legge di bilancio - ha avuto più di 40 minuti per replicare alle domande dei… - Montecitorio : #LeggeDiBilancio, iniziano oggi le audizioni nelle Commissioni #Bilancio di Camera e Senato. Ore 10 Ministro #Tria-… -

"Il tasso di crescita non si negozia": ildell'Economia e delle Finanze, Giovanni, in una nota del Mef, "smentisce voci e indiscrezioni apparse sui giornali secondo cui il tasso di crescita dell'Italia sia stato o sia oggetto di dibattito politico" "Le previsioni di crescita - si legge nel comunicato - sono infatti il risultato di valutazione squisitamente tecnica. Per questo non possono diventare oggetto di negoziato alcuno dentro o fuori dal governo".(Di martedì 13 novembre 2018)