Ministro Tria - valutazioni solo tecniche : 11.48 Ministro Tria,valutazioni solo tecniche "Il tasso di crescita non si negozia": il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, in una nota del Mef, "smentisce voci e indiscrezioni apparse sui giornali secondo cui il tasso di crescita dell'Italia sia stato o sia oggetto di dibattito ...

Fratelli di Crozza - perché il Ministro Tria ha un occhio nero e un coltello nella schiena? L’imitazione è esilarante : Torna l’imitazione di Crozza del ministro dell’Economia Tria. nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, Crozza/Tria ha mostrato i frutti del dialogo disteso con l’Europa durante la consueta conferenza stampa mostra L'articolo Fratelli di Crozza, perché il ministro Tria ha un occhio nero e un coltello nella schiena? L’imitazione è esilarante proviene da Il Fatto Quotidiano.

Manovra Finanziaria 2019 - la conferma del Ministro Tria e di Di Maio : il deficit sarà al massimo il 2 - 4% - : Il ministro dell'Economia in audizione in Parlamento: "Il rallentamento rafforza gli obiettivi della legge di bilancio". Di Maio: "Ridurremo il debiti con interventi che ridanno diritti ai cittadini". Oggi vertice a ...

Ministro Tria : “Non c’è scontro né compromesso con l’Ue - ma la manovra non cambia” : Al termine della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha parlato con i cronisti: "Speriamo che il nostro spread possa scendere quando verrà compresa la nostra strategia", e questo forse accadrà "dopo il nostro dialogo con i partner europei". Sottolineando che la manovra non cambierà.Continua a leggere

Le banche italiane superano lo “stress test”. Il Ministro Tria : “Soddisfatto” : Nel caso di choc economici avversi, le banche europee sono le più resilienti, cioè quelle più in grado fronteggiare la situazione. Lo rivelano i risultati dell’Autorità bancaria europea che ha pubblicato a mercati chiusi i risultati dello stress test sulle banche del 2018. Test che servirà alle autorità di supervisione, per l’Eurozona alla Bce, per...

Manovra - Raggi : ‘Tria ha tolto 180 milioni per le buche di Roma. Sono arrabbiata - il Ministro fa un torto a tutti i romani’ : “Nell’attuale Manovra il ministro Tria avrebbe tolto 180 milioni di euro destinati proprio alla cura e a, come dire, alle strade di Roma”. Il j’accuse contro il titolare del ministero dell’Economia porta la firma di Virginia Raggi. Ai microfoni di W l’Italia – Oggi e domani, il programma di approfondimento condotto da Gerardo Greco, la sindaca della Capitale attacca: “Penso che se Tria continua in questa ...

Tav - Di Maio : “Proteste imprenditori? Malinteso”. Industriali : “No - il Ministro non ha capito nulla. Siamo preoccupati” : Se per Luigi Di Maio è tutto un “grande malinteso”, per Confindustria Piemonte e il presidente di Api Torino c’è “preoccupazione, non malintesi” e “il ministro non ha capito nulla” dell’ordine del giorno votato dal consiglio comunale lunedì su proposta del M5s. Il ministro dello Sviluppo Economico e l’Associazione delle piccole e medie imprese torinese litigano sul Tav. Nel giorno in cui ...

Legge di bilancio : in serata vertice tra premier Conte e Ministro Tria : A riferirlo alla Reteurs una fonte governativa spiegando che alla riunione parteciperanno anche i vice ministri dell'Economia Massimo Garavaglia, Lega, e Laura Castelli, M5s,, più alcuni tecnici.

Tria “Draghi non è stato inopportuno - spread dannoso a questi livelli”/ Il Ministro ‘sfida’ Di Maio : Tria “Draghi non è stato inopportuno, spread dannoso a questi livelli”. Il ministro dell'economia ‘sfida’ Di Maio schierandosi dalla parte del presidente della BCE(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 09:51:00 GMT)

Tria : ‘Da Ministro avrei voluto deficit/pil più basso - da economista più alto. Draghi? Non ha detto nulla di strano’ : Mario Draghi “ha commentato la realtà come banchiere centrale. Non ha detto niente di strano. E’ chiaro che lo spread a questo livello è dannoso“. Ma “perché lo spread è alto? Non credo che dipenda dalla manovra perché il deficit è alto”, piuttosto “c’è un’incertezza politica su dove va il Paese”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, partecipando alla festa del Foglio a Firenze, si è detto ...

Tria : “Da Ministro avrei preferito deficit/pil più basso - da economista più alto. Draghi? Non ha detto nulla di strano” : “Io avrei preferito un livello di deficit più basso, ma da ministro, non da economista. Da economista avrei scelto 2,4 o 2,5% perché bisogna contrastare il rallentamento dell’economia, ma da ministro avrei preferito un livello più basso per prima cosa perché forse non serviva“. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, partecipando alla festa del Foglio a Firenze, ha spiegato così il dilemma davanti al quale si è trovato quando ...

Paolo Becchi - l'ultimatum al Ministro dell'Economia : 'Giovanni Tria ci dica da che parte sta' : È chiaro che, per affermare una cosa del genere, vuol dire che i due vicepremier si aspettano dal ministro dell' Economia valide controffensive nel caso lo spread mantenesse i livelli degli ultimi ...

Ue-Italia : Ministro Economia Tria - l'Europa trarrà profitto dalla strategia italiana : Parigi, 25 ott 22:00 - , Agenzia Nova, - Sono certo che l'Europa "trarrà profitto" dalla strategia italiana. Lo ha detto i ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a Parigi, nel corso... , Res,