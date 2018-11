Ministro | quel film onora anche lei

huffingtonpost

: @fabioandreacch1 @RennaNietta @matteorenzi Allora se la prenda con quel 'genio' di Gentiloni che ha tagliato i fond… - Ultimo40 : @fabioandreacch1 @RennaNietta @matteorenzi Allora se la prenda con quel 'genio' di Gentiloni che ha tagliato i fond… - donofriocarlo1 : RT @PietroIchino: Mi scusi, ministro Di Maio, ma se è davvero convinto che il lavoro in somministrazione sia “il nuovo caporalato” perché n… - BeppeSammartino : RT @PietroIchino: Mi scusi, ministro Di Maio, ma se è davvero convinto che il lavoro in somministrazione sia “il nuovo caporalato” perché n… -

(Di martedì 13 novembre 2018) Ha ancora qualche ora,Salvini, per recuperare il buonsenso. Lei che ha tempo per tutto, per un selfie al volo, una diretta Facebook, una twittata, una visita ad una scolaresca, per essere tonitruante dopo lo sgombero di povera gente, per Barbara D'Urso e Massimo Giletti, ha detto, fieramente, che oggi pomeriggio, ore 18, non potrà essere alla Camera ad assistere alla proiezione del"Sulla mia pelle", dedicato alla vicenda di Stefano Cucchi. Non le fa onore, per usare termini a lei cari.Se oggi fosse lì, stringesse la mano a Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, guardandola negli occhi, esprimendo sincera comprensione, e offrendo le scuse che le vengono chieste per cose scritte o pensate in altri tempi (lo Stato deve dimostrarsi più forte di un singolo cittadino), farebbe semplicemente il suo dovere di uomo di Stato. Perché lei è un uomo ...