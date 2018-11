Milly Carlucci parla della morte del padre e del ritorno di Ballando con le Stelle

“Ho perso tutto”. Milly Carlucci - la triste confessione a cuore aperto : È un periodo devastante, questo, per Milly Carlucci. Ed è lei stessa a raccontarlo in un’accorata intervista rilasciata al settimanale Chi: “Nel giro di tre anni ho perso sia mamma sia papà. Mio padre è mancato da pochi giorni. Nonostante la razionalità della mente mi porti a pensare al naturale ciclo della vita, il cuore soffre davvero tanto”. Così Milly Carlucci parla al settimanale di Signorini (in edicola da mercoledì 14 novembre) per la ...

«Nel giro di tre anni ho perso sia mamma sia papà. Mio padre è mancato da pochi giorni. Nonostante la razionalità della mente mi porti a pensare al naturale ciclo della vita, il cuore soffre davvero tanto». Così Milly Carlucci parla a Chi (in edicola da mercoledì 14 novembre) per la prima volta della perdita di papà Luigi, ex generale dell'Esercito, morto il 22 ottobre all'età di 91 anni.

Il generale Luigi Carlucci è mancato nella mattina del 22 ottobre e, al triste evento, non era seguita alcuna reazione social da parte della famosa figlia Milly. La presentatrice Rai di Ballando con le stelle, dopo essersi comprensibilmente presa del tempo, giovedì 25 ottobre ha rilasciato la sua prima dichiarazione pubblica dopo il lutto patito e ha scelto Twitter per diffonderla: "È come una ferita fisica, che dà un dolore lancinante"

