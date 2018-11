Milano La violenza sulle donne continua a essere un’emergenza sociale

Milano - molesta studentessa in treno/ Arrestato 21enne egiziano : nuovo caso di violenza sui convogli lombardi - IlSussidiario.net : Milano , tentata violenza sessuale in treno : studentessa aggredita e molesta ta da un egiziano . Arrestato dopo una fuga, vittima soccorsa da passeggero.

Milano - condannato per violenza sessuale minaccia di buttarsi dalla finestra del tribunale : Dopo la sentenza (7 anni) l'imputato ha dato in escandescenze urlando: "Non voglio tornare in carcere!". Fermato da polizia penitenziaria e carabinieri