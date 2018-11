Milano | il Tribunale riconosce due papà | svolta sull' adozione dei figli

Tronchetti Provera e Afef si separano - depositata l'istanza in tribunale a Milano : Si erano sposati nel 2001 a Portofino, ora si lasciano di comune accordo. La questione economica decisa in un accordo extragiudiziale

Milano - bimba figlia di coppia gay. Parla uno dei padri : “Tribunale ci dà ragione. Imbarazzante non considerare diritti” : “È Imbarazzante il fatto che non si vogliano considerare i diritti di questi bambini. Dei diritti sacrosanti, sanciti dalla Costituzione e ora messi nero su bianco pure da un giudice”. Reagisce così a Ilfattoquotidiano.it Gianni Tofanelli di fronte alla polemica scoppiata lunedì in Consiglio comunale a Milano. Tofanelli è, insieme al suo compagno, papà di una bimba nata negli Stati Uniti con la pratica della Gpa (Gestazione per ...

MilleMiglia - Alitalia ed Etiahd in Tribunale a Milano. E : Teleborsa, - Tra le diverse irrisolte questioni, o meglio "grane", del fallito matrimonio Alitalia-Etihad c'è quella del "MilleMiglia", il programma fedeltà della nostra ex compagnia di bandiera ...

Milano - condannato per violenza sessuale minaccia di buttarsi dalla finestra del tribunale : Dopo la sentenza (7 anni) l'imputato ha dato in escandescenze urlando: "Non voglio tornare in carcere!". Fermato da polizia penitenziaria e carabinieri

Milano - strage al Tribunale : guardia giurata condannata a 3 anni in appello : La corte d'appello di Brescia ha ribaltato la sentenza di assoluzione in primo grado: "Non ha fermato l'omicida"

Wanda Nara è stata assolta : per il Tribunale di Milano “non pubblicò sui social i dati personali di Maxi Lopez” : È stata assolta “per non aver commesso il fatto” Wanda Nara, moglie e manager dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, imputata nel processo davanti alla seconda sezione penale di Milano con l’accusa di avere postato su Twitter e Facebook, condividendoli pubblicamente, i dati personali, tra cui il numero del cellulare, dell’ex marito e attaccante argentino Maxi Lopez. Il giudice l’ha assolta con la formula che ricalca la ...

Milano - a figlia di due padri Tribunale riconosce il papà non biologico nell'atto di nascita - A Tgcom24 : 'Sentenza storica' : riconoscere alla minore due genitori dello stesso sesso "non viola alcun principio fondamentale", ma anzi è "superiore interesse della minore" garantirle i "diritti alla bigenitorialità ". Lo ha ...

