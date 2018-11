Milan | Salvini durissimo su Higuain | “Indegno | spero in una squalifica lunga”

Milan-Juve - Salvini all'attacco : "Higuain indegno" : Tutti devono sapere che chi sfiora un arbitro deve essere sanzionato con pene fino all'allontanamento dei colpevoli dal mondo del calcio. Non vogliamo più persone che generano questo tipo di fenomeni"...

Milan - Salvini attacca Higuain : “è un indegno!” : Salvini distrugge Higuain dopo Milan-Juventus, il Ministro dell’Interno è stato duro nei confronti dell’attaccante “Il calcio è lo specchio di un Paese. Da Milanista mi sono vergognato del nostro centravanti che è stato indegno. E’ chiaro che poi un ragazzino si sente legittimato a fare certe cose. Mi auguro che venga pesantemente squalificato“. Durissime le parole del Ministro dell’Interno Salvini in merito ...

Milano - Mirabelli - PD - : paradossale che Salvini attacchi Sala mentre non ha ancora risposto per la sicurezza di Rogoredo : Ma è paradossale che un Ministro degli Interni che si occupa di tutto dall'economia alla politica estera meno di rendere più sicure le nostre città, faccia osservazioni a Sala. Noi, ad esempio, ...

Milano - il rapper e Salvini : la polemica corre sui social : Salmo: "I ragazzi di oggi vedono il ministro e pensano sia un mito perchè un personaggio, non lo tollero". La replica del vicepremier su Twitter: "Apri la mentem, fratello"

Milano - manifesti contro Salvini : il ministro con il corpo da topo e colpito da un libro : Così il movimento 'Rete studenti' invita a un corteo contro le politiche del governo il 16 novembre. Le immagini appese fuori dai licei e sulle palizzate dei cantieri

Matteo Salvini - il ministro si dimette da consigliere a Milano : era in carica dal 1993. Dal 2016 presente 29 volte su 160 : Matteo Salvini si è dimesso da consigliere comunale di Milano, dove era stato eletto per la prima volta nel 1993. Il leader della Lega e ministro dell’Interno ha presentato lunedì mattina le sue dimissioni dalla carica e queste sono state protocollate. Proprio nell’aula di Palazzo Marino era iniziata la sua carriera politica e lì è rimasto in carica per oltre due decenni. All’epoca, quando sindaco era Marco Formentini, aveva ...

Milan - Salvini polemico sul gioco dei rossoneri : “Si fa almeno un tiro in porta per tempo?” : In seguito all’apertura della vendita dei biglietti per la partita contro la Juventus ai titolari di “Cuore rossonero”, il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha lanciato un suo tweet, a metà tra l’ironia e la polemica, sul gioco del Milan: “Ma è previsto almeno un tiro in porta per tempo da parte del Milan?”, ha scritto. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...

Salvini sul derby : "Il Milan? Ha giocato alla Monti con Fornero in porta" : Il derby tra Milan e Inter è stato vinto dai nerazzurri con un gol nel finale di Mauro Icardi. La sconfitta nella stracittadina non è andata giù al ministro dell'Interno - e segretario leghista - ...