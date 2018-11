Milan-Juve | Salvini all' attacco | Higuain indegno | due giornate sono poche

Gonzalo Higuain - due giornate di squalifica dopo l'espulsione in Milan-Juventus : E' arrivata questa mattina l'attesa decisione del giudice sportivo di Serie A nei confronti di Gonzalo Higuain, espulso domenica sera nel corso di Milan-Juventus. L'attaccante del Milan è stato ...

Milan - due giornate di squalifica per Higuain dopo il rosso con la Juventus : Sono due le giornate di squalifica comminate all'attaccante del Milan Gonzalo Higuain dopo l'espulsione nel match contro la Juventus. L'articolo Milan, due giornate di squalifica per Higuain dopo il rosso con la Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan-Juve - Salvini all'attacco : "Higuain indegno" : Tutti devono sapere che chi sfiora un arbitro deve essere sanzionato con pene fino all'allontanamento dei colpevoli dal mondo del calcio. Non vogliamo più persone che generano questo tipo di fenomeni"...

Higuain e le polemiche arbitrali : al Milan come al Napoli non si sente tutelato - il Pipita ha notato differenze con la Juventus : Higuain avrebbe rivelato d’aver notato una differenza di trattamento al Milan ed al Napoli rispetto alle tutele ricevute in maglia Juventus Il Pipita Higuain è finito nella bufera per il suo comportamento durante la gara tra Milan e Juventus. Tanti gli episodi finiti nel mirino che hanno coinvolto Gonzalo. In primis il calcio di rigore inizialmente non assegnato da Mazzoleni, poi il mancato giallo a Benatia che avrebbe provocato ...

Higuain e le polemiche arbitrali : al Milan come al Napoli non si sente tutelato - che differenza con la Juventus : Higuain avrebbe rivelato d’aver notato una differenza di trattamento al Milan ed al Napoli rispetto alle tutele ricevute in maglia Juventus Il Pipita Higuain è finito nella bufera per il suo comportamento durante la gara tra Milan e Juventus. Tanti gli episodi finiti nel mirino che hanno coinvolto Gonzalo. In primis il calcio di rigore inizialmente non assegnato da Mazzoleni, poi il mancato giallo a Benatia che avrebbe provocato ...

Moviola Milan-Juve - Graziano Cesari a Tiki Taka : “manca il secondo giallo a Benatia” - poi Auriemma scatena il caos : E’ in corso una nuova puntata delle trasmissione Tiki Taka, si sta analizzando la 12^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo interessanti indicazioni su Milan-Juve. Si parla della Moviola e il mancato secondo giallo nei confronti di Benatia dopo il fallo di mano di Benatia, parla l’ex arbitro Graziano Cesari: “è un errore dell’arbitro, manca il secondo giallo a Benatia e l’espulsione, era una ...

Milan-Juve - selfie con Cristiano Ronaldo ma alle spalle c’è Chiellini nudo [FOTO] : 1/3 ...

Milan - Morace : 'La Juve ha qualcosa in più. Sulla sconfitta di San Siro...' : Carolina Morace , allenatrice del Milan femminile , parla a Sky Sport della lotta scudetto: 'Il Milan è primo, ma io ribadisco che Juventus e Fiorentina hanno qualcosa in più , perché hanno costruito una squadra per la Champions e sono formazioni collaudate. Noi ...

Salvini difende gli arbitri : «In Milan-Juve un vaffa ci può stare. Nei campi di periferia 300 direttori di gara sono finiti all'ospedale» : Sta continuando a far discutere l'episodio dell'arbitro picchiato in un campo romano di Promozione: oggi è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini,...

Milan-Juve - Gazzetta : 'Manca il rosso a Benatia' : ... l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza così il discusso episodio del rigore al Milan contro la Juve che poteva portare al cartellino rosso di Benatia.

Salvini difende gli arbitri : «In Milan-Juve un vaffa ci può stare. Nei cambi di periferia 300 direttori di gara finiscono all'ospedale» : Sta continuando a far discutere l'episodio dell'arbitro picchiato in un campo romano di Promozione: oggi è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini,...

Milan-Juve - il doppio ex Virdis : “Higuain non doveva calciare il rigore - nessuna via di mezzo per Benatia” : Il doppio ex Pietro Paolo Virdis ha commentato la partita tra Milan e Juventus nella trasmissione Radio Anch’io Sport su RadioUno: “La superiorità della Juventus è stata evidente, il Milan un po’ incerottato ci ha creduto fino al rigore. C’è stato un sussulto d’orgoglio ma dopo il rigore fallito non c’è stata più gara: la Juve è cresciuta, soprattutto nei primi 15-20 minuti del secondo tempo, e si ...

Allegri ed i casi da moviola di Milan-Juventus : “non commento mai” - ma non è propriamente vero : Milan-Juventus continua a far discutere, così come alcune dichiarazioni di Allegri che fanno balzare alla mente le sue parole dello scorso anno Milan-Juventus ha fatto molto discutere per alcuni casi da moviola che hanno causato proteste notevoli tra i milanisti. Nel mirino sopratutto il mancato secondo giallo a Benatia per mani in area di rigore, ma anche l’atterramento di Romagnoli nel secondo tempo ed il rosso ad Higuain da parte ...

Chiellini nudo sui social : il post partita di Milan-Juventus è hot! : MILANO - post partita hot a San Siro e a farne le spese è stato Giorgio Chiellini , finito nudo sui social. La colpa? È del baby rossonero Bellanova , in panchina nel match vinto 2-0 dalla capolista ...