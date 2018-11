Milan | due giornate di squalifica per Higuain dopo il rosso con la Juventus

UK Film Days Italia - a Milano due giorni dedicati alla cultura britannica : da Kemp a Westwood passando per Scarpette Rosse : Appassionati di cinema d’oltremanica, mano alle agende: il 16 e 17 novembre, allo Spazio Oberdan di Milano, si terrà la prima edizione di UK Film Days Italia, due giorni dedicati al cinema britannico tra proiezioni, anteprime e forum. L’evento è anche l’occasione per la presentazione ufficiale dell’associazione Red Shoes, nata a fine 2017 per essere una finestra permanente sul cinema del Regno Unito in Italia con retrospettive e rivisitazioni ...

Milano - il Tribunale riconosce due papà : svolta sull'adozione dei figli : Stepchild adoption : per la prima volta, il Tribunale per i minorenni di Milano ha dato il suo benestare all'adozione di due bambini da parte del padre non biologico di una coppia omogenitoriale.

Milan - due turni di squalifica per Higuain? Ecco cosa potrebbe accadere : Gonzalo Higuain rischia due turni di squalifica dopo la reazione spropositata contro Mazzoleni in occasione di Milan-Juventus. Proteste eccessive, ma senza nessun tipo di insulto. Ecco perchè la squalifica potrebbe pendere più per i due turni, piuttosto che sulle tre giornate di squalifica. Tuttavia tutto dipenderà da ciò che l’arbitro scriverà nel referto della gara. […] L'articolo Milan, due turni di squalifica per Higuain? Ecco ...

Paolo Conte celebra 'Azzurro' con due concerti a Milano : Un atteso grande ritorno quello di Paolo Conte. Il cantautore rivive sul palco del Teatro Degli Arcimboldi di Milano, oggi e domani, gli anni della sua carriera partendo da Azzurro, il primo grande ...

Galliani : 'Il Milan mi manca tantissimo. Sul duello Higuain-Ronaldo...' : Adriano Gallia ni è intervenuto a Sky Sport a pochi minuti dal fischi d'inizio di Milan-Juventus : 'Il Milan mi manca tantissimo, ma per me la vita non è cambiata tantissimo: prima era tifoso del Monza e amministratore delegato del Milan, ...

TASSE & MULTE/ Quel duello - molto Milanese - fra pace fiscale e tolleranza zero - IlSussidiario.net : tolleranza zero del Comune di Milano nei confronti degli automobilisti mentre la Regione rottama le cartelle esattoriali dei ticket sanitari

Milan - fuori anche Musacchio : due mesi di stop - infortunio al legamento. Gattuso nei guai con la Juventus : Piove sul bagnato per Gennaro Gattuso : il Milan perde per infortunio anche Mateo Musacchio , uscito in barella giovedì sera a Siviglia nella gara di Europa League contro il Betis . Costa carissimo lo ...

A Milano vanno a ruba tutte le guide degli itinerari su due ruote nel Cuneese : ROBERTO CROCI - L'agenzia di promozione turistica Atl Cuneo ha conquistato ancora l'attenzione dei numerosi partecipanti all'Eicma, la fiera milanese delle due ruote, una delle più importanti al mondo,...

Achille Lauro all’Alcatraz di Milano il 7 novembre : ultimi biglietti - orari e il duetto con Anna Tatangelo : Achille Lauro all'Alcatraz di Milano stasera, mercoledì 7 novembre, per il primo dei due eventi in programma quest'anno. Il secondo è atteso a Roma, Atlantico, il prossimo sabato 10 novembre. Per il concerto di Achille Lauro all'Alcatraz di Milano sono ancora disponibili in prevendita alcuni biglietti al prezzo di 23 euro per posto unico intero non numerato in piedi oppure al prezzo di 93 euro per il posto unico incluso nel pacchetto Vip, c'è ...

Milano - il giudice : “Riconoscere due papà di una bimba”. La maggioranza si spacca : contrari 3 consiglieri di Sala e una del Pd : Il giudice ordina di riconoscere due papà e la maggioranza di centrosinistra che governa Milano si spacca. “Da cattolico impegnato in politica mi dissocio radicalmente dalla posizione del mio sindaco, perché le persone in privato possono fare ciò che vogliono ma non possono comprare bambini, affittare uteri e dichiararsi madri e padri di figli non loro”. A dichiararlo è Enrico Marcora, esponente della lista civica Noi Milano che ...

Milano - 26enne sfregiata lentamente su tutto il viso/ L'atroce vendetta dei suoi sfruttatori : due arresti - IlSussidiario.net : Milano, 26enne sfregiata lentamente su tutto il viso: L'atroce vendetta dei suoi sfruttatori, che l'avevano costretta a prostituirsi. Due arresti

Milano - famiglie arcobaleno : la maggioranza in Comune si spacca sulla bimba figlia di due padri : Dopo la sentenza del Tribunale che ha obbligato a registrare la piccola. Il sindaco: "Presto una riflessione in giunta". La maggioranza: "Decida il consiglio o una commissione"