Milan | Bonaventura non è ancora guarito | c' è il rischio operazione

Infortunio Bonaventura - problemi alle ginocchia per il centrocampista del Milan : Infortunio Bonaventura – Non si attenua l’allarme infortuni per il Milan. Gattuso, che ha già fuori Calabria, Caldara, Biglia e Musacchio e non al meglio Kessiè, Calhanoglu e Cutrone, ha annunciato nel post partita contro la Juve che Bonaventura non sarà arruolabile neanche dopo la sosta a causa di un problema al ginocchio che tormenta da un po’. Nello specifico l’Infortunio del centrocampista rossonero ...

Milan : Biglia - si teme un lungo stop. Bonaventura ancora a parte : Non arrivano buone notizie dagli esami sostenuti oggi da Lucas Biglia. La risonanza ha confermato la lesione muscolare al gemello mediale del polpaccio destro: nuovi accertamenti verranno eseguiti tra ...

Milan-Genoa - probabili formazioni : Higuain dal 1' - out Bonaventura : Milan-Genoa- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di recupero di campionato tra Milan e Genoa. Gattuso si affiderà ancora al 4-4-2, un nuova idea tattica che avrebbe convinto totalmente nell’ultima sfida contro la Sampdoria. In difesa Abate prenderà il posto di Calabria, mentre al centro della difesa saranno confermato Musacchio e Romagnoli. Occhio […] L'articolo Milan-Genoa, probabili formazioni: Higuain dal ...

Milan-Genoa - i convocati di Gattuso : indisponibile Bonaventura : Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Genoa a San Siro, recupero della prima giornata di Serie A. Questo l’elenco completo. Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina. Difensori: Abate, Bellanova, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata. Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, […] L'articolo Milan-Genoa, i convocati ...

Milan - Gattuso : 'Caldara fuori un paio di mesi! Bonaventura e Calhanoglu...' : Il Milan perde per un lungo periodo Mattia Caldara , ieri escluso a sorpresa dai convocati per la gara di oggi contro la Sampdoria. A svelarlo è Rino Gattuso a Sky Sport dopo la vittoria per 3-2 dei rossoneri: 'Caldara lo perderemo per un paio di mesi, ha avuto un problema al gemello mediale, è una stagione maledetta, ci dispiace per lui '. SINGOLI - ' ...

Il Milan batte 3-1 il Chievo : doppietta di Higuain e gol di Bonaventura : Il Milan di Gennaro Gattuso ottiene la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League, batte 3-1 il Chievo Verona di Lorenzo D'Anna e sale a quota 12 punti in classifica. I gol del successo portano la firma del solito Gonzalo Higuain, a quota quattro marcature in questo campionato, e di Bonaventura su netta deviazione di Rossettini. Il Milan ha giocato molto meglio rispetto agli avversari, soprattutto nel primo tempo dove ha ...

Diretta/ Milan Chievo (risultato live 3-1) streaming video e tv : Pellissier risponde a Bonaventura! : Diretta Milan Chievo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a San Siro per l'ottava giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 16:29:00 GMT)