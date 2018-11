: Migranti. Sgomberato Baobab di Roma - TelevideoRai101 : Migranti. Sgomberato Baobab di Roma - PaolaPietrandre : A Roma, il @BaobabExp sgomberato senza che i migranti siano presi in carico. C'è un presidio in corso, chi può pass… - romasulweb : Tiburtina, il centro Baobab per i migranti sgomberato all’alba -

Sgombero in corso al. Blindati delle forze dell'ordine si sono presentati nel campo di piazzale Maslax, vicino alla stazione Tiburtina di, per sgomberare le 200 persone presenti. Nei giorni scorsi,l'assessore alle Politiche sociali Laura Baldassarre si era recata al campo di piazzale Maslax, assicurando che il Comune diaveva trovato almeno 120posti letto per la ricollocazione deidel, in gran parte transitanti o dublinati. Per i responsabili delsono più di 100 coloro che dormono in strada.(Di martedì 13 novembre 2018)