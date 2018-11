Michelle Obama spiega finalmente l' espressione che aveva durante l' insediamento di Trump

Aborto spontaneo - non solo Michelle Obama : finisce così una gravidanza su quattro : Non è solo Michelle Obama, che nel parla nel suo libro Becoming, non è solo Zara Philips, figlia della principessa Anna, che ha raccontato il dramma dei due aborti spontanei avuti. Sono milioni di altre donne. Secondo le statistiche a finire con un Aborto spontaneo sono almeno il 15 e fino al 30% delle gravidanze in Italia. https://twitter.com/phenyx13/status/1061028487274905601 Numeri che fanno comprendere quanto un messaggio come quello della ...

Michelle Obama confessa - 'le mie figlie sono nate con fecondazione in vitro' : E' ormai tutto pronto per l'attesissima (e pagatissima) autobiografia di Michelle Obama, Becoming, in uscita tra 3 giorni e già campione di vendite.L'ex first lady ha nel frattempo rilasciato alcune anticipazioni, alla ABC, parlando delle proprie amate figlie Malia (20 anni) e Sasha (17 anni), nate tramite fecondazione artificiale.prosegui la letturaMichelle Obama confessa, 'le mie figlie sono nate con fecondazione in vitro' pubblicato ...

Michelle Obama e l’aborto spontaneo : le figlie sono nate con fecondazione in vitro : Michelle Obama: le figlie sono nate con la fecondazione artificiale Arriva una confessione dall’America che lascia tuti un po’ sorpresi. Michelle Obama annuncia che le sue due figlie Malia e Sasha sono nate con la fecondazione artificiale. L'ex First Lady all'emittente televisiva Abc dice: “Prima di loro ebbi un aborto, mi sono sentita persa e sola”. “Mi sentivo di aver […] L'articolo Michelle Obama e ...

Michelle Obama : «Trump razzista e stalker. Le mie figlie? Concepite in vitro : razzista, misogino e stalker. Così Michelle Obama definisce il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella sua autobiografia in uscita martedì, 'Becoming', secondo gli...

Michelle Obama : "Malia e Sasha concepite con fecondazione artificiale" : L'ex Firt Lady confessa all'emittente televisiva Abc, "prima di loro ebbi un aborto" mi sono sentita "persa e sola" vent'anni fa

Michelle Obama : «Trump razzista e stalker». E confessa : le mie figlie concepite in vitro : razzista, misogino e stalker. Così Michelle Obama definisce il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella sua autobiografia in uscita martedì, 'Becoming', secondo gli...

Michelle Obama confessa : «Persi un figlio 20 anni fa. Malia e Sasha concepite in vitro» : Il suo «dolce, attento marito» era impegnato nella sua attività politica «lasciandomi in gran parte da sola a mantenere alla massima efficienza il mio sistema riproduttivo». Dopo l'aborto, spiega ...

Michelle Obama si confessa : «Persi un figlio 20 anni fa - ero sola e smarrita. Malia e Sasha concepite in vitro» : L’ex first lady parla in un’intervista all’Abc e ammette di essersi sentita «sola e persa» dopo l’aborto

Michelle Obama choc : “La verità sulle mie figlie” : Ha avuto un aborto spontaneo e, subito dopo, si è sentita “sola e persa”. Dichiarazioni choc da una delle donne più amate al mondo che, presentando il suo libro Good Morning America ha confessato di aver avuto un aborto spontaneo 20 anni fa e di aver usato la fecondazione in vitro per avere le sue due figlie. Cosa? Esatto. Michelle Obama ha concepito in vitro le sue figlie Malia e Sasha che oggi hanno rispettivamente 20 e 17 anni. E, quando ha ...

Michelle Obama : “Ho abortito e mi sono sentita persa e sola perché di queste cose non si parla. Mie figlie concepite in vitro” : Michelle Obama ha avuto un aborto spontaneo 20 anni fa e ha deciso di usare la fecondazione in vitro per avere le figlie Malia e Sasha. In un’intervista all’ABC, l’ex First Lady ha raccontato: “Mi sono sentita persa e sola. Come se avessi fallito perché non sapevo come funzionassero gli aborti spontanei. perché non si parla di queste cose. Ce ne stiamo nel nostro dolore e pensiamo che in qualche modo ci si è spezzato qualcosa ...

Michelle Obama si confessa : «Persi un figlio a 20 anni - ero sola e persa. Malia e Sasha le abbiamo concepite in vitro» : L’ex first lady parla in un’intervista all’ABC e ammette di essersi sentita «sola e persa» dopo l’aborto

Michelle Obama : «Le mie figlie concepite in vitro dopo un aborto spontaneo» : Barack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliBarack Obama e famiglia a BaliMichelle Obama racconta, come mai aveva fatto, della ...

Michelle Obama attacca Trump : "Fece stalking contro la Clinton" : Michelle Obama si è scagliata contro Donald Trump all'interno del suo 'Becoming', l'autobiografia in uscita anche in Italia. Le elezioni di medio termine hanno segnalato l'esistenza di un vuoto di ...

Michelle Obama confessa - le mie figlie concepite in vitro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve