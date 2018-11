Michelle Obama | non capirò mai perché abbiamo eletto un misogino

Becoming - in tutto il mondo esce l'autobiografia di Michelle Obama : esce in contemporanea in tutto il mondo la prima autobiografia di Michelle Obama . In Becoming , l'ex first lady si racconta, condividendo anche molti capitoli inediti della sua vita e ha iniziato un tour per promuovere il libro. ...

A 10 anni di distanza Michelle Obama svela il motivo dietro il suo abbraccio con la Regina : La Regina Elisabetta II sa sempre come mantenere le distanze con il proprio interlocutore, nel pieno rispetto del rigido protocollo reale. Eppure, nel 2009, quando gli Obama fecero visita alla famiglia reale a Buckingham Palace, Michelle Obama e la sovrana vennero fotografate mentre erano intente in un abbraccio. Nella sua autobiografia, "Becoming", l'ex first lady spiega per la prima volta il motivo di quel comportamento giudicato così ...

Michelle Obama : «Barack si accese una sigaretta e pensai : sarà solo il mio stagista» Una vita insieme - Le sue frasi : L’incontro con l’ex presidente Usa nello studio legale, i racconti, le risate. Ma la futura first lady era sicura: «Non ci sarebbe mai uscita»

Dichiarazioni d'amore e indimenticabili balli lenti. Nell'immaginario collettivo,

Michelle Obama - il prologo in anteprima : ANSA, - ROMA, 13 NOV - "Nella mia vita, finora, sono stata avvocato, dirigente di un ospedale e direttore di un ente non profit che aiuta i giovani a costruirsi una carriera. Sono stata una ...

'Dalla lussuria ai problemi di coppia' : Michelle Obama confessa che se lei e Barack sono felici è merito della terapia : È così che l'ex-first lady ha ripensato la propria scala di priorità: 'Ho capito che la mia felicità dipendeva da me : ho iniziato a fare più sport, a chiedere aiuto, a esprime le mie vulnerabilità'. ...

Esce 'Becoming' di Michelle Obama : 'Melania rifiutò offerta aiuto' - : Oggi sugli scaffali delle librerie l'autobiografia della ex first lady, che ripercorre il suo percorso umano e professionale: dalla fecondazione in vitro per concepire le figlie, alla "chiusura" della ...

Michelle Obama spiega (finalmente) l'espressione che aveva durante l'insediamento di Trump : L'ex first lady Michelle Obama, in un'intervista rilasciata al canale americano CBS, ha rivelato come abbia "smesso anche di provare a sorridere" durante l'inaugurazione del presidente Donald Trump per la sua vittoria."Il sentimento che c'era durante la cerimonia di mio marito Barack era completamente sparito. Qualcuno del suo staff disse che probabilmente la mia espressione era sbagliata, così l'ho corretta. Ho smesso anche di provare a ...

Aborto spontaneo - non solo Michelle Obama : finisce così una gravidanza su quattro : Non è solo Michelle Obama, che nel parla nel suo libro Becoming, non è solo Zara Philips, figlia della principessa Anna, che ha raccontato il dramma dei due aborti spontanei avuti. Sono milioni di altre donne. Secondo le statistiche a finire con un Aborto spontaneo sono almeno il 15 e fino al 30% delle gravidanze in Italia. https://twitter.com/phenyx13/status/1061028487274905601 Numeri che fanno comprendere quanto un messaggio come quello della ...

Michelle Obama confessa - 'le mie figlie sono nate con fecondazione in vitro' : E' ormai tutto pronto per l'attesissima (e pagatissima) autobiografia di Michelle Obama, Becoming, in uscita tra 3 giorni e già campione di vendite.L'ex first lady ha nel frattempo rilasciato alcune anticipazioni, alla ABC, parlando delle proprie amate figlie Malia (20 anni) e Sasha (17 anni), nate tramite fecondazione artificiale.prosegui la letturaMichelle Obama confessa, 'le mie figlie sono nate con fecondazione in vitro' pubblicato ...

