Schumacher - Corinna : "Michael è un combattente - non si arrenderà" : Berlino, Germania,, 13 novembre 2018 - "Sappiamo tutti che Michael è un combattente, non si arrenderà", Corinna Schumacher, moglie del sette volte campione del mondo di Formula 1, non ha perso la speranza in un miglioramento nelle condizioni di salute del marito, a cinque anni dal suo grave incidente sulle nevi di Meribel. La donna lo ha scritto ad un ...

Michael Schumacher - la moglie Corinna parla per la prima volta : “È un combattente e non si arrenderà” : A cinque anni dal drammatico incidente che ha ridotto in coma il campione di Formula 1 Michael Schumacher, la moglie Corinna ha deciso di parlare per la prima volta. Lo fa in una lettera in risposta al musicista tedesco Sascha Herchenbach che ha composto una canzone in onore di Schumacher, “Born to Fight“. “Michael è un combattente e non si arrenderà” scrive Corinna che ringrazia il musicista che le ha inviato il cd con ...

Schumacher - la moglie Corinna rivela : 'Michael è un combattente - non si arrende' : Una notizia che potrebbe riaccendere la speranza di tutti gli appassionati del mondo dei motori e non solo che, nonostante il tempo continui a passare inesorabilmente, non hanno mai smesso di ...