Meteo | il weekend parla in russo | la sorpresa è dietro l' angolo

Meteo - dopo estate San Martino temperature giù di 12 gradi nel weekend - : Clima mite in quasi tutta l'Italia, a Palermo e a Napoli c'è chi ne ha approfittato per un bagno fuori stagione. Ma nel fine settimana è previsto un peggioramento a causa di correnti fredde dai ...

Meteo - nel weekend temperature giù di 12 gradi : Fino a giovedì 15 bel tempo, ma da venerdì si assaggerà l'inverno. In questi ultimi giorni l'alta pressione nordafricana si è impossessata dell'Italia e ha dato vita alla consueta 'estate di san ...

Meteo - weekend 'enigmatico' : ma il cambio è dietro l'angolo : Ancora pioggia su diverse Regioni nelle giornate di sabato e domenica, poi l'alta pressione tornerà sull'Italia

Meteo : perturbazioni per tutto il weekend - poi scoppia il caldo : ... cosa cambia dall'1 novembre È decollato il volo più lungo del mondo da Singapore a New York Il ponte sul mare più lungo del mondo collega Macao alla Cina A Mont-Saint Michel arriva la marea del ...

Previsioni Meteo - serie di tempeste sul Regno Unito a partire dal weekend : piogge intense e venti fino a 120 km/h : Per Regno Unito e Irlanda si prospettano condizioni di tempesta nel corso del weekend che potrebbero includere anche una tempesta di vento a cui potrebbe essere assegnato un nome. Pioggia e forti venti scenderanno sul Regno Unito come prime di una serie di tempeste che colpiranno l’area. Anche se alluvioni e alterazioni della viabilità saranno solo localizzate, l’impermeabile sarà indispensabile per chiunque dovrà stare all’aperto su tutto il ...

Allerta Meteo Sardegna : ancora maltempo nel weekend : Nuova Allerta Meteo in Sardegna. Il Centro Polifunzionale decentrato della Protezione civile ha diramato un bollettino per condizioni Meteo avverse per piogge e temporali dalla serata di domani 3 novembre e per le successive 30 ore, cioè fino alla mezzanotte dei domenica 4 novembre. Si prevedono “precipitazioni sparse con cumulati localmente elevati in 24 ore e temporali di forte intensità. I fenomeni inizieranno sulla Sardegna meridionale ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il weekend : allarme rosso in Sicilia - arancione nel Lazio - sulle Dolomiti e per la piena del Po : Allerta Meteo – La circoLazione depressionaria sul Mediterraneo centrale, continua a far confluire correnti umide e instabili verso l’Italia. Il lento spostamento della perturbazione verso sud-ovest, nel corso della giornata di domani, sabato 3 novembre, favorirà un graduale e momentaneo miglioramento delle condizioni Meteorologiche sulle regioni peninsulari, mantenendo invece condizioni di spiccata instabilità sulla Sicilia, in estensione ...

Meteo - maltempo nel weekend : ecco le regioni interessate : Una saccatura atlantica sull’Europa occidentale, dopo aver pilotato una intensa perturbazione venerdì, darà vita a una circolazione ciclonica ‘incastrata’ sul Mediterraneo centro-occidentale. Sui Balcani infatti continuerà ad agire il muro anticiclonico che ostacolerà l’avanzata verso Est di questa depressione, che di fatto manterrà il tempo instabile a tratti perturbato sull’Italia anche nel weekend. Le regioni a ...