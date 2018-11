Meteo | il supercomputer per le previsioni che elabora i dati Ue sarà a Bologna

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 novembre 2018) Riuscire a prevedere ilcon precisione grazie acheno, in tempo reale,che arrivano da ogni parte d’Europa: si fa già e, dal 2019, lo si farà anche in Italia, a, dove il Centro Europeo per lerologiche a medio termine (ma l’acronimo con cui se ne parla tecnicamente è Ecmwf, l’organizzazione intergovernativa che in Europa si occupa dirologiche a medio termine) porterà i suoi super calcolatori per l’zione dei big data. Cos’è – Il progetto è stato presentato oggi, al Tecnopolo di, un’area di 1100 metri quadrati di capannoni industriali (le pareti sono ancora coperte da bellissimi murales e si respira l’aria di un luogo abbandonato da anni) che un tempo erano adibiti all’impacchettamento delle sigarette. Al loro interno saranno istallati i datacenter che raccoglieranno informazioni ...