Merkel | Stati che creano nuovo debito minano stabilità Europa

Merkel - Stati euro tenuti a stabilità : ANSA, - BERLINO, 17 OTT - "Ogni Stato è responsabile della sua situazione economica" e "ha il dovere di preoccuparsi della stabilità dell'economia, soprattutto in tempi positivi per l'economia". Lo ha detto Angela Merkel, parlando oggi al Bundestag, in vista del vertice europeo. Merkel ha sottolineato che nell'eurozona "siamo così strettamente connessi gli uni agli altri, che ...