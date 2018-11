Merkel | non risorgano i nazionalismi

Merkel al Parlamento Ue : “Nazionalismi ed egoismi non devono risorgere” : «I nazionalismi e gli egoismi non devono avere più possibilità di risorgere in Europa». Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel riscuotendo un grande applauso dalla plenaria del Parlamento europeo. «Sono convinto che l’Ue sia la nostra migliore chance per un benessere e una pace durature e sicure», ha aggiunto, ricordando che il centenari...

L'uscita della Merkel non cambierà nulla nei rapporti tra Germania e Russia - : Ha anche espresso l'opinione che la politica estera nei confronti di Mosca dovrebbe essere strutturata in modo tale da "impedirle di espandere le sue sfere di influenza".

Libia - la Merkel non sarà alla Conferenza di Palermo. Per il piano dell’Onu elezioni parlamentari possibili già nel 2019 : Un progetto per la sicurezza di Tripoli e una road map per il cammino istituzionale della Libia: sono i due elementi chiave del piano di azione che l’inviato delle Nazioni Unite nel Paese nordafricano, Ghassan Salamè, presenta al Consiglio di Sicurezza in vista della Conferenza di Palermo del 12 e 13 novembre. Un vertice su cui il governo italiano punta molto, a partire dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro degli Esteri Enzo ...

Merkel : «Non mi ricandido alla guida Cdu». Via dalla politica a fine mandato - no a incarichi Ue : Angela Merkel, da 18 anni alla guida dell’Unione dei cristiano-democratici Cdu e da 13 anni alla guida della Germania come Cancelliere, avrebbe deciso di rinunciare alla leadership del partito al congresso in programma a inizio dicembre...

