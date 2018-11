Melania Trump ha chiesto pubblicamente il licenziamento di un’importante funzionaria

Usa : Melania Trump chiede siluramento della vice di Bolton : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Melania e Ivanka Trump - rapporti complicati. Il Nyt Times racconta le loro tensioni alla Casa Bianca : Una relazione "complicata" che ha generato anche qualche tensione. Così il New York Times descrive i rapporti all'interno della Casa Bianca tra Melania e Ivanka Trump, la first lady che risiede nella East Wing, dove ci sono gli appartamenti del presidente, e la first daughter che lavora nella West Wing, dove si trovano gli uffici.Che i rapporti tra le due non siano mai stati tra i più calorosi è cosa nota. Ma il Times ...

95mila dollari in 6 ore : la misteriosa e folle spesa di Melania Trump in un hotel de Il Cairo : Ben 95mila dollari spesi in sole 6 ore per un soggiorno in un hotel del Cairo: ecco il folle conto che Melania Trump ha presentato alla Casa Bianca all'indomani di un viaggio in Egitto, dove si trovava per impegni diplomatici. Dopo aver incontrato il presidente Abdel-Fattah el-Sissi, la first si sarebbe concessa qualche ora di relax, soggiornando nel lussuoso Semiramis Intercontinental Cairo.Secondo quanto svelato dal sito web Usa Quartz, che ha ...

Donald e Melania Trump - festa grande alla Casa Bianca per Halloween : guardali mano nella mano tra zucche - bambini - dolcetti e scherzetti : Donald e Melania Trump non possono sottrarsi alla tradizionale festa di Halloween alla Casa Bianca. Tutta agghindata come se fosse in un mondo di mostri, il presidente arriva con la First Lady mano nella mano a consegnare i dolcetti ai bambini travestiti. Tra zucche e musiche suonate dall'orchestra - - VIDEO 1 - VIDEO 2 Melania Trump, ...

Fumo in cabina - l'aereo su cui viaggiava Melania Trump costretto al rientro : Paura sull'aereo che stava portando Melania Trump a Filadelfia dove la first lady avrebbe dovuto visitare un ospedale. Improvvisamente si è sviluppato del Fumo in cabina che ha costretto i presenti a coprirsi la bocca con fazzoletti umidi per poter respirare.Il velivolo è quindi stato costretto a tornare alla base di Andrew, in Maryland, da dove era da poco decollato. La first lady starebbe bene.

