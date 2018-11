huffingtonpost

: Melania chiede siluramento della vice di Bolton - HuffPostItalia : Melania chiede siluramento della vice di Bolton - MLeMCronache : Come mi vorrei ridurre quando Melania mi chiede: 'Mamma, mi senti i Sumeri?' - simone_melania : RT @andreottirob: #SCUOLE provincia di #LUCCA @simone_melania della @LegaSalvini chiede sicurezza per gli studenti -

(Di martedì 13 novembre 2018) La first ladyha chiesto che la Casa Bianca tagli i rapporti con Mira Ricardel,consigliera per la sicurezza nazionale, ossia la numero due di John. Lo ha reso noto la sua portavoce Stephanie Grisham, con una mossa inedita nella storiaCasa Bianca."La posizione dell'ufficioforst lady è che non meriti più l'onore di servire in questa Casa Bianca", ha dichiarato, rispondendo alle voci che Donald Trump sta procedendo a sostituire la Ricardel dopo che la stessa avrebbe litigato connel recente viaggio in Africa.