Meghan Markle | la segretaria si licenzia La duchessa è scontrosa | acida e dispotica

Meghan Markle - dalle liti alla fuga della segretaria personale : Non c'è ancora nessuna sintonia tra Meghan Markle e la dura vita di corte. La neo-duchessa di Sussex e moglie del principe Harry, resta fortemente legata alla realtà anglo-americana, anche se oramai è ...

La regina Elisabetta nega la tiara a Meghan Markle : "Non può avere tutto" : Emerge dopo molti mesi dal Royal Wedding un dettaglio organizzativo che vede protagoniste la regina Elisabetta II e la sposa Meghan Markle . Al centro della questione, una tiara che l'ex attrice ...

La regina Elisabetta nega la tiara a Meghan Markle : "Non può avere tutto euro : Emerge dopo molti mesi dal Royal Wedding un dettaglio organizzativo che vede protagoniste la regina Elisabetta II e la sposa Meghan Markle . Al centro della questione, una tiara che l'ex attrice ...

La regina Elisabetta nega la tiara a Meghan Markle : "Non può avere tutto” : Emerge dopo molti mesi dal Royal Wedding un dettaglio organizzativo che vede protagoniste la regina Elisabetta II e la sposa Meghan Markle.Al centro della questione, una tiara che l"ex attrice avrebbe voluto indossare nel suo grande giorno ma non le è stata concessa. Il monile in questione è un"antica tiara con smeraldi, le cui pietre potrebbero provenire dalla Russia - una nazione con cui il Regno Unito preferirebbe evitare attriti, dati i ...

Meghan Markle messa da parte : la Regina e Kate Middleton prendono le distanza : Meghan Markle ha partecipato al suo primo Remembrance Day come Duchessa del Sussex ma è stata messa da parte. In questa giornata la Famiglia Reale ricorda attraverso un’importante cerimonia le vittime della Prima Guerra Mondiale di cui tra l’altro quest’anno ricorre il centenario della fine. Kate Middleton, Camilla e la Regina Elisabetta hanno assistito dallo stesso balcone al corteo, mentre Meghan si trovava sul balcone di ...

Meghan Markle - così Harry convinse Carlo ad accompagnarla all’altare : Meghan Markle e Harry sono sposi ormai da diversi mesi, ma solo ora spuntano alcuni dettagli (segretissimi) delle nozze. Come quello che riguarda Carlo e la decisione di accompagnare Meghan all’altare. Come tutti ben sanno pochi giorni prima del Royal Wedding i duchi di Sussex hanno dovuto affrontare uno scandalo che ha messo a dura prova i nervi della Regina Elisabetta, ma soprattutto della star americana. Suo padre Thomas infatti ha ...

Ecco perché Meghan Markle non indossa gli abiti dalla sua amica Victoria Beckham : Meghan Markle e Victoria Beckham sono diventate subito amiche, da quando l’attrice si è lasciata l’America alle spalle per una vita regale con il principe Harry in Inghilterra. Per gli attenti osservatori del guardaroba di Meghan Markle – e ce ne sono molti – potrebbe risultare sorprendente il fatto che non abbia ancora indossato un abito dalla sua amica designer. Apparentemente, però, c’è una ragione per questo ...

Meghan Markle - lo stop della regina Elisabetta II sulla tiara : Il rigido protocollo e lo staff della Casa Reale sono i maggiori ostacoli per la ex attrice, abituata a rapportarsi con il mondo di Hollywood. Ma Meghan finora non si è mai lamentata, mai un accenno ...

Il principe Harry ha raccontato come ha chiesto a Carlo di accompagnare Meghan Markle all’altare : Ti emozionerai come fosse di nuovo il Royal Wedding The post Il principe Harry ha raccontato come ha chiesto a Carlo di accompagnare Meghan Markle all’altare appeared first on News Mtv Italia.

Letizia di Spagna - smoking e piedi al naturale : lezione di stile a Meghan Markle : Letizia di Spagna ha partecipato col marito Felipe alla Noche de la Economía Valenciana. Il suo look è impeccabile, una vera e propria lezione di stile per Meghan Markle. La Sovrana spagnola indossa una tuta nera a smoking, firmata Hugo Boss, il suo stilista preferito, che ha già sfoggiato nel 2016. Lei riesce a tradurre un outfit maschile in una raffinata mise estremamente femminile, grazie ad alcuni accessori ben studiati.-- A ...

Il Principe Harry e Meghan Markle si amano davvero : ecco le prove : Sono sincronizzatiStanno bene insiemeSono pazzi l'uno dell'altraSono spontaneiL’ultimo matrimonio reale è stato ormai cinque mesi fa, eppure il Principe Harry e Meghan Markle fanno ancora parlare di sé. Inevitabile, il Duca e la Duchessa del Sussex sono irresistibili in qualsiasi cosa fanno e dimostrano apertamente di essere fatti l’una per l’altro: per esempio, il 3 ottobre la coppia ha fatto la sua prima visita nella loro ...

Meghan Markle in viaggio : il guardaroba da 150mila euro in dettaglio : I suoi outfit sono andati a ruba e hanno incantato il mondo, specialmente quando mettevano in vista le forme arrotondate della gravidanza. Ma non sono mancati gli errori di stile. Vediamo le mise in ...

Il gesto della regina per Meghan Markle mai fatto per Kate Middleton : Che la regina Elisabetta abbia da sempre un debole per Meghan Markle è cosa nota. Un indizio della simpatia che nutrirebbe la sovrana nei confronti della moglie di Harry l’abbiamo già avuto a pochissimo dal royal wedding: all’inaugurazione di un ponte a Cheshire. Un viaggio solo loro due, senza Harry, per di più a bordo del treno reale, di solito riservato ai membri anziani della royal family. Come ricordano gli esperti, prima di portare Kate ...

Meghan Markle in tour : guardaroba da 150mila euro - sneaker vegane e passi falsi : Meghan Markle in dolce attesa e Harry sono tornati da poco a Londra dopo il tour in Australia, Nuova Zelanda e Fiji. Un viaggio durato 16 giorni durante i quali la Duchessa del Sussex ha sfoggiato ben 30 look, arrivando a cambiarne tre in meno di 24 ore. Come è noto la moglie di Harry ha buon gusto in fatto di vestiti e adora le griffe, tanto che solo per comporre il guardaroba di queste due settimane ha speso 150mila euro circa, esclusi ...