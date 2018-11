Meghan | Harry | che succede?

Tre assistenti - nell'arco di soli sei mesi - hanno detto addio a Meghan e Harry : nell'arco di soli sei mesi, il principe Harry e Meghan Markle hanno detto addio a tre degli assistenti considerati "i migliori" a Kensington Palace. Dal 19 maggio - giorno del matrimonio del duca e della duchessa del Sussex - ben tre aiutanti si sono licenziati, per motivi ancora ignoti. Una fonte interna al palazzo ha così commentato il fatto: "Perdere un membro dello staff può succedere a chiunque. Perderne tre in pochi mesi inizia a sembrare ...

Meghan Markle - così Harry convinse Carlo ad accompagnarla all’altare : Meghan Markle e Harry sono sposi ormai da diversi mesi, ma solo ora spuntano alcuni dettagli (segretissimi) delle nozze. Come quello che riguarda Carlo e la decisione di accompagnare Meghan all’altare. Come tutti ben sanno pochi giorni prima del Royal Wedding i duchi di Sussex hanno dovuto affrontare uno scandalo che ha messo a dura prova i nervi della Regina Elisabetta, ma soprattutto della star americana. Suo padre Thomas infatti ha ...

William e Kate vs Harry e Meghan - due modi diversi di essere coppia : William e Kate sono più attenti all'etichettaI modi di comunicare di Harry e Meghan sono meno formaliWilliam e Kate hanno gli occhi puntati addosso

"Meghan non può avere tutto quello che vuole" : la Regina "a muso duro" con Harry prima del matrimonio : Ha avuto da ridire sulla scelta della tiara e su quella di indossare il velo da parte di Meghan Markle. Ma alla fine ha vinto lei, la Regina, come sempre. Secondo indiscrezioni emerse dall'ultimo libro dedicato alla famiglia reale e scritto Robert Jobson, la sovrana ha fatto cambiare idea alla novella sposa parlando direttamente con Harry e dicendo a chiare lettere al nipote: "Meghan non può ottenere tutto quello che vuole. ...

Il principe Harry ha raccontato come ha chiesto a Carlo di accompagnare Meghan Markle all’altare : Ti emozionerai come fosse di nuovo il Royal Wedding The post Il principe Harry ha raccontato come ha chiesto a Carlo di accompagnare Meghan Markle all’altare appeared first on News Mtv Italia.

''Sono orgoglioso che abbia accompagnato Meghan all'altare'' : il principe Harry rende omaggio al padre nel 70esimo compleanno : Niente più campagne ambientaliste e ingerenze nella politica del Paese, il suo ruolo sarà essere fedele alla corona che rappresenta. 'Penso sia fondamentale ricordare che c'è solo spazio per un ...

Il Principe Harry ha raccontato il momento in cui Carlo ha accettato di accompagnare Meghan all'altare : "Sono estremamente grato a mio padre. Appena gli ho chiesto di farlo ha subito detto di si, aggiungendo che avrebbe fatto qualsiasi cosa Meghan avesse avuto bisogno". Così il Principe Harry parla di come suo padre, il Principe Carlo, si sia reso subito disponibile nell'accompagnare Meghan all'altare, nel giorno del suo matrimonio.La dichiarazione, fatta dal Duca di Sassonia per il documentario sui 70 anni di Carlo "Prince, Son and Heir: ...

Harry : «Quando chiesi a mio papà di accompagnare Meghan all'altare»

Harry e Meghan - protocollo rigido per il nome del Royal Baby : Nonostante il Principe Harry sia solo il sesto nella linea di successione al trono britannico, lui e Meghan Markle dovranno rispettare un rigido protocollo per la diffusione del nome del Royal Baby la ...

Il Principe Harry e Meghan Markle si amano davvero : ecco le prove : Sono sincronizzatiStanno bene insiemeSono pazzi l'uno dell'altraSono spontaneiL’ultimo matrimonio reale è stato ormai cinque mesi fa, eppure il Principe Harry e Meghan Markle fanno ancora parlare di sé. Inevitabile, il Duca e la Duchessa del Sussex sono irresistibili in qualsiasi cosa fanno e dimostrano apertamente di essere fatti l’una per l’altro: per esempio, il 3 ottobre la coppia ha fatto la sua prima visita nella loro ...

Perché Harry e Meghan (e non solo loro) indossano un fiore di papavero : Non è passato inosservato il papavero indossato da Harry e Meghan nel loro primo tour ufficiale. Ecco il significato del fiore, che rientra in una tradizione risalente al 1921. I fan del Principe Harry e Meghan Markle sono molto attenti ai dettagli. La coppia continua a far parlare di sé, dagli strappi al regolamento di corte dell’ex attrice al loro primo viaggio ufficiale. Nei loro recenti spostamenti era impossibile non notare i fiori di ...

Meghan e Harry : perché la gravidanza è stata annunciata in Australia? : perché Meghan Markle e il Principe Harry hanno annunciato la gravidanza della duchessa durante il loro viaggio in Australia ? I malpensanti hanno creduto che la coppia stesse rubando la scena alla ...

Harry e Meghan - l'ironia dello zoo neozelandese : 'È lui il Royal baby' - : "Mamma e papà sono orgogliosi di annunciare l'arrivo del loro ultimo cucciolo". Lo zoo marino di Tarlton, Auckland, dà il benvenuto al mondo all'ultimo baby pinguino nato nella struttura. E mette scherzosamente in relazione la nascita del cucciolo con la recente visita del principe Harry e della moglie Meghan in Nuova Zelanda. "Sono ...

Meghan Markle incinta : ecco la foto scattata da Harry : La prima gravidanza di Meghan Markle è seguita dai media inglesi e internazionali con grande attenzione. Dal look sfoggiato in ogni apparizione pubblica che mette in risalto le forme arrotondate dalla dolce attesa alle misure di sicurezza garantite dalla famiglia reale passando per le premure usate nei suoi confronti da un innamoratissimo principe Harry, ogni dettaglio diventa destinatario della curiosità di quanti hanno sempre fatto il tifo per ...