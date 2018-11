Maurizio Costanzo show con Matteo Salvini | ecco gli ospiti della puntata Anteprima Blogo

Matteo Salvini ospite della quarta puntata del Maurizio Costanzo Show : Mercoledì 14 novembre alle ore 23.20 quarto appuntamento con il “Maurizio Costanzo Show”. ospite della puntata il Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’Interno Matteo Salvini, che incontrerà personaggi noti del mondo dello spettacolo, della musica, della cultura, del web e alcuni studenti liceali. Seguite il “Maurizio Costanzo Show” su: Facebook Twitter hashtag ufficiale #MaurizioCostanzoShow

Maurizio Costanzo Show - Matteo Salvini contro tutti : Sarà Matteo Salvini il protagonista della prossima puntata del Maurizio Costanzo Show, in onda domani, mercoledì 14 novembre, in seconda serata su Canale 5. Il vicepremier e Ministro dell'Interno sarà per la prima volta ospite nel salotto di Maurizio Costanzo e si sottoporrà alle domande del conduttore e di altri personaggi, la cui identità al momento non è ancora stata svelata. Al momento, stando al promo in onda in queste ore, si sa che ...

Matteo Salvini al Maurizio Costanzo Show : il precedente storico con Giulio Andreotti in studio : Un'ospitata, si diceva, dalle mille implicazioni perché tutto il gotha della politica italiana, da Giulio Andreotti a Silvio Berlusconi , è passato da quel salotto televisivo. E Costanzo, con un'...

Maurizio Costanzo : 'Maria mi bullizza - mi rivolgo ad Amnesty International' : In collegamento nella puntata di ieri di Che Tempo Che Fa Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno scherzato con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sulle loro dinamiche di coppia. Costanzo ha ...

Maurizio Costanzo : “Maria De Filippi? Mi tiene a stecchetto e mi bullizza. Ma è la donna nella cui mano vorrei morire” : In collegamento nella puntata di ieri di Che Tempo Che Fa, su Rai1, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno scherzato con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sulle loro dinamiche di coppia. Costanzo ha raccontato: “Io sono un vecchio goloso finito con una che lo tiene a stecchetto. Maria mi bullizza, non mi rivolgo ad Amnesty International… ” poi ha aggiunto: “Lei rappresenta la donna più importante che io abbia ...

“Il tritolo e le rose” - il nuovo libro di Maurizio Costanzo : Martedì 13 novembre esce “Il tritolo e le rose – I miei memorabili anni Novanta”, il nuovo libro di Maurizio Costanzo. “Per me i Novanta sono stati gli anni dell’attentato di via Fauro e del matrimonio con Maria. Anni di tritolo e di rose.” Maurizio Costanzo e` il piu` famoso anchorman italiano. Ha lavorato come giornalista, sceneggiatore, autore per la radio, la televisione, il teatro e la musica ...

Da Tempo, oramai, Fabio Fazio ha sdoganato nel suo "Che Tempo che Fa" la presenza di due personaggi della concorrenza come Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, nomi di spicco del panorama televisivo, ma...

Maurizio Costanzo : "La De Filippi mi bullizza. Ma voglio morire nella sua mano" : Ospite a Che tempo che fa , in collegamento dalla sua casa di Roma, Maurizio Costanzo ha ripercorso gli anni che più hanno segnato la su vita. Dall'attentato del 14 maggio del 1993 al suo amore per ...

Maurizio Costanzo - l'attacco a Vittorio Sgarbi : 'Quando è molto sgradevole' : C'è una regola non scritta per chi conduce talk show in televisione. La regola riguarda la difesa degli ospiti . Mi spiego: può capitare che uno, tra gli ospiti di un programma, venga attaccato da un ...

Maurizio Costanzo show - Valeria Marini e lo schiaffo a Patrick Baldassari : 'Ho una nuova relazione' : Parterre ricco di ospiti quello della puntata di ieri, mercoledì 7 novembre, del Maurizio Costanzo show . Tra essi c'era anche Valeria Marini , la prima a essere stata intervistata dal padrone di casa,...