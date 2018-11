Matteo Salvini | “Mio figlio di 15 anni sciopera contro di me | è la seconda volta in un

Matteo Salvini al Maurizio Costanzo Show :

Se Matteo Salvini si trasforma in troll : Scegli al mattino, dai verbali di polizia, il crimine che ti fa più comodo, anche se trascurabile, modesto, comune a tanti. Scegli l’autore, preferibilmente immigrato e con la pelle nera, e poi lo lanci nell’iperuranio di internet. Quel singolo reato verrà moltiplicato per dieci, per mille, per centomila volte in altrettanti singoli atti di malaffare. Poi selezioni le attività di polizia e tra le decine di operazioni meritorie che ogni giorno si ...

Matteo Salvini al Maurizio Costanzo Show : il precedente storico con Giulio Andreotti in studio : Un'ospitata, si diceva, dalle mille implicazioni perché tutto il gotha della politica italiana, da Giulio Andreotti a Silvio Berlusconi , è passato da quel salotto televisivo. E Costanzo, con un'...

Alla Lavagna - l'esordio su Rai 3 con Matteo Salvini : la diretta del 12 novembre 2018 : Parte stasera, lunedì 12 novembre, alle 20.20 su Rai 3, Alla Lavagna!, programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Personalità di spicco della politica, dello spettacolo e del giornalismo italiano sono pronti a tornare in classe per essere interrogati da un gruppo di diciotto bambini, di età compresa tra i nove e i dodici anni. Largo alle curiosità dei piccoli sulla vita professionale e privata dei vip intervistati, che ...

Maurizio Costanzo Show - Matteo Salvini ospite : parlerà di Elisa Isoardi? : Matteo Salvini al Maurizio Costanzo Show: dirà la sua verità sulla Isoardi? Poco fa il popolare blog DavideMaggio.it ha rivelato una notizia, che ha già infiammato gli animi in rete, e non solo. Di cosa si tratta? In pratica il popolare blog televisivo ha rivelato in anteprima e in esclusiva che l’ospite principale della prossima puntata del Maurizio Costanzo Show, che andrà in onda Mercoledì prossimo in seconda serata su Canale 5, sarà ...

Matteo Salvini vuole abolire il valore legale del titolo di studio : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, vuole abolire il valore legale del titolo di studio: "Negli ultimi anni la scuola e l’università sono stati serbatoi elettorali e sindacali: ecco perché l’abolizione del valore legale del titolo di studio è una questione da affrontare". Così la laurea non sarebbe un requisito necessario per partecipare ai concorsi pubblici. Ma il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, frena: "In questo momento non è ...

BOOM! Matteo Salvini contro tutti al Maurizio Costanzo Show : Il Maurizio Costanzo Show torna a presidiare la politica e a raccontarla con uno dei suoi protagonisti di punta. DavideMaggio.it è in grado di svelarvi in anteprima che il popolare programma di Canale 5 ospiterà nella prossima puntata uno dei memorabili “Uno contro tutti”: protagonista sarà Matteo Salvini.-- Il vicepremier e Ministro degli Interni siederà per la prima volta nel salotto di Maurizio Costanzo per sottoporsi alle domande e ...

Alla lavagna! Su Rai3 i bambini interrogano politici e vip. Tra gli ospiti Matteo Salvini e Rita Dalla Chiesa : Alla lavagna! Matteo Salvini e gli alunni Rai3 rimanda a scuola alcuni personaggi noti della politica, del giornalismo, dello spettacolo. E li mette letteralmente “Alla lavagna!“. Si intitola proprio così il nuovo programma che da stasera alle 20.20 porterà alcune pubbliche personalità a confrontarsi con le impertinenti domande di una classe di diciotto agguerritissimi alunni, tra i 9 e i 12 anni, con risultati inaspettati. ...

Governo - al vertice solo Matteo Salvini e Giuseppe Conte : il M5s impazzisce - fanno fuori Luigi Di Maio? : Dicono da Palazzo Chigi che c'è solo Salvini e che è assente anche il ministro dell'Economia Tria. E' giallo. Il sospetto, a questo punto , è che al vertice incentrato sulla manovra il premier e il ...

Matteo Salvini - frecciata al M5s : 'L'onestà senza la competenza è un disastro' : Sulle Infrastrutture Matteo Salvini tira dritto: si faranno tutte le opere programmate: Mose, Tap, Terzo valico, Pedemontana. 'Si va avanti. Punto', dice il ministro dell'Interno contraddicendo così ...

Matteo Salvini : 'Io - uno sbirro orgoglioso'. Schiaffo ai sinistri - la frase epocale sulle divise : Tutto l'orgoglio di Matteo Salvini , in questa frase: 'Quando vogliono attaccarmi, anche mediaticamente, mi chiedono se faccio il ministro o lo sbirro , pensando di arrecarmi onta: io rispondo con ...

Matteo Salvini usa la ruspa davvero : 'Abbattiamo la villa dei Casamonica' : Questa volta Matteo Salvini usa davvero la ruspa. E lo annuncia così: 'Sono felice. Il 26 novembre useremo la ruspa per abbattere la villa dei Casamonica , a Roma. Sulla legalità vogliamo passare ...

Sallusti - la critica a Matteo Salvini : 'Deve decidere' : Le righe finali dell'editoriale di oggi sono micidiali. Alessandro Sallusti su Il Giornale parla della manifestazione contro i No Tav e scrive: 'La gente qualunque in piazza a reclamare libertà è ...