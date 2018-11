Martedi 13 Novembre sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV del pomeriggio di oggi | martedì 13 novembre 2018 : Programmi TV pomeriggio di oggi, martedì 13 novembre 2018 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I Programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i Programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, martedì 13 novembre 2018, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 13 novembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 13 novembre 2018: Dopo che il padre Valerio (Fabio Fulco) l’ha avvisata riguardo alle losche manovre di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) alle sue spalle, Vera (Giulia Schiavo) arriva a prendere un’inquietante decisione. L’incontro radiofonico tra Michele (Alberto Rossi) e gli studenti del professor Scaglione (Emanuele Barresi) riserva una sorpresa non troppo piacevole. Guido ...

RAI - RADIO3 * ' SCIENZA ' : ' Samantha Cristoforetti ospite negli studi di via Asiago - martedì 13 novembre ' - : "Quando i motori del razzo si sono accesi, si è realizzato il grande sogno della mia vita." L'addestramento estenuante, i fallimenti, le frustrazioni, e le fatiche. Ma anche la gioia incontenibile di ...

IL SEGRETO - anticipazioni di martedì 13 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 13 novembre 2018: Meliton deve arrestare Julieta, ma non la trova a Puente Viejo e così è costretta a cercarlo fino al paesino dove lei e Saul attendono l’autobus per scappare. Emilia tenta di scaricare la sua rabbia per quanto accaduto in prigione scagliando coltelli contro un bersaglio. Intanto, Fe intende lasciare la villa e tornare a casa sua… Severo fa in modo di non rimanere da solo ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni di martedì 13 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il PARADISO DELLE SIGNORE daily di martedì 13 novembre 2018: Nella puntata numero 47, Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) decidono di stare lontani per un po’ di tempo… Luca Spinelli (Francesco Maccarinelli) approfitta della situazione creatasi tra Vittorio e Marta per invitare quest’ultima a partire insieme a lui… Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker), sempre più sofferente per via del ...

A 150 anni dalla morte di Rossini - martedì 13 novembre concerto a Santa Croce a Firenze davanti al monumento funebre : L'appuntamento è per martedì 13 novembre alle ore 16 nella Basilica di Santa Croce a Firenze, a 150 anni esatti dalla morte. Nel 1868 il compositore Gioachino Rossini si spegneva nella sua villa di ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di martedì 13 novembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 13 novembre 2018: Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye) ora sono marito e moglie e festeggiano con parenti e amici… A regalare dei buoni consigli a Brooke ci sarà anche Stephanie (Susan Flannery), che le parla direttamente dal ritratto sopra al camino (è la famosa “apparizione in forma audio” di cui vi avevamo parlato tempo fa). Wyatt (Darin Brooks) rivela a Liam (Scott ...

Meteo Roma : Previsioni per martedì 13 novembre 2018 : Meteo Roma. Previsto nella Capitale tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio. Nel Lazio condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino su tutti i settori. Meteo Roma: Previsioni per martedì 13 novembre 2018 Tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio. Nubi sparse in serata sempre senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +11°C e +20°C. Meteo Lazio: Previsioni per ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 12 e martedì 13 novembre 2018 : anticipazioni puntata 583 di Una VITA di lunedì 12 e martedì 13 novembre 2018: È passato un mese dalla partenza di Mauro e Teresa. Pablo propone a Leonor di fare un viaggio, mentre Adela ora lavora da Susana come apprendista. Arturo chiede i soldi ad Antoñito, che riesce a ottenere una proroga di due giorni; il giovane chiede invano un prestito a Victor e poi pensa di lasciare Acacias per eVITAre guai… L’appartamento in cui viveva ...

Bando regionale "Pass Laureati" : martedì 13 novembre la presentazione a Lequile : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Estrazioni Lotto - Superenalotto - 10eLotto di oggi - martedì 6 novembre 2018 : i numeri vincenti e le quote : In diretta su Leggo.it le Estrazioni di Lotto, SuperenaLotto, 10eLotto di oggi, giovedì 6 novembre 2018. Ecco tutti i numeri vincenti e le quote. La sestina vincente del...

Ascolti Tv di martedì 6 novembre 2018 - i Medici vincono con il freno a mano tirato : Analizziamo gli Ascolti di martedì 6 novembre 2018. Tra le fiction di Raiuno quella che fa meno Ascolti è la più attesa, I Medici 2, con Lorenzo il Magnifico e la sua famiglia protagonisti. Tuttavia, ...

Analisi Auditel : Il pomeriggio di martedì 6 novembre 2018 : Il pomeriggio parte come sempre con la curva di Rai3 con i Tg Regionali in alto, fin verso il 18% di share, toccata dalla curva di Canale5 con Beautiful. In seguito è la curva di Canale5 a polarizzare come sempre gli ascolti toccando il 20% con Una vita, mentre la curva blu di Rai1 con Vieni da me scorre al di sopra della linea del 10% di share, mantenendo il medesimo valore nel corso della messa in onda e con la curva gialla dello ...

Ascolti TV | Martedì 6 novembre 2018. Calano I Medici (16.5%). DiMartedì 6.4% - #Cartabianca 5.3% : I Medici 2 - Alessandra Mastronardi Su Rai1 I Medici 2 ha conquistato 3.908.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale 5 Vacanze ai Caraibi ha raccolto davanti al video 1.950.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 Stasera tutto è Possibile ha interessato 1.599.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.845.000 spettatori (9.9%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti ...