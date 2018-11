Marotta | Io all' Inter? È possibile

Marotta e il countdown nerazzurro : "Io all'Inter? Sì - è possibile..." : Sì, sarà Inter! Resta da capire esattamente quando, ma ora c'è anche l'ammissione dello stesso interessato: a dicembre, o al più tardi con l'anno nuovo, Beppe Marotta prenderà il controllo dell'area ...

Marotta sul suo futuro all'Inter : «È possibile - di sicuro resto in Italia» : A margine della consegna del 'Radicchio d'oro' per lo sport, Marotta si è lasciato sfuggire alcune parole sul suo futuro

Marotta : 'Futuro? Voglio dare mio contributo in Italia. Allegri fra i top al mondo' : Allegri fra i top al mondo" Ma la vita va avanti e Marotta vuole buttarsi in una nuova avventura con lo stesso entusiasmo dei primi tempi: "La passione è rimasta inalterata " ha spiegato in occasione ...

Inter - Spalletti approva Marotta : “Ottimo professionista - potrebbe dare il suo contributo” : Ormai da molto si parla del possibile (forse anche qualcosa in più) futuro di Beppe Marotta all’Inter: il suo legame con la Juventus è stato sciolto nella giornata di ieri ed entro fine anno l’ex dirigente bianconero potrebbe entrare nella società nerazzurra. Su questo tema è stato Interpellato anche Luciano Spalletti nella conferenza della vigilia della partita contro il Genoa e il tecnico di Certaldo non si è risparmiato, pur ...

Spalletti : 'Marotta all'Inter? Ottimo professionista' : APPIANO - Nessuna indicazione di formazione, eccezion fatta per il ritorno tra i convocati di Nainggolan,, ma un complimento importante per Giuseppe Marotta che in futuro potrebbe rafforzare la ...

Spalletti : 'Arriva Marotta? Lo sanno tutti tranne che all'Inter' : MILANO - 'Noi siamo l'Inter, non vogliamo essere gli anti di qualcuno. Ogni qualvolta scendiamo in campo non dobbiamo dire di essere forti ma dobbiamo ridimostrarlo in campo. E' la garra quella che ci ...

Inter - Spalletti : "Penso a Lautaro : Marotta potrebbe servirci" : Domani a San Siro arriva il Genoa. Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida, non vuole abbassare la guardia: 'Ci saranno difficoltà come tutte le partite, di insidie se ne ...

Marotta all'Inter - accordo triennale/ Rescissione con la Juventus : a dicembre sarà ufficialmente nerazzurro - IlSussidiario.net : Beppe Marotta all'Inter ormai è davvero vicina a diventare una trattativa ufficiale. Dopo che le parole del Presidente avevano fatto pensare a una frenata

Juve - risolto il contratto con Marotta : all'ex dg 723 mila euro : Mancava solo l'ultimo ostacolo - la buonuscita concordata con la Juventus - per dare il via libera alla nuova avventura professionale di Beppe Marotta all'Inter. In serata la Juventus ha comunicato la ...

Il calciomercato oggi – Il primo botto di Marotta all’Inter : Il calciomercato oggi – L’Inter è sceso in campo nella 10^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di Luciano Spalletti si candida ad essere sempre più protagonista. Nel frattempo manca solo l’ufficialità dell’accordo con Beppe Marotta ma esiste già l’intesa con l’ex dirigente della Juventus, che si è già messo all’opera. Secondo le ultime indiscrezioni già chiuso il primo colpo di Marotta per il mese di gennaio, si tratta ...

Marotta dopo l'addio alla Juve vicino all'Inter (RUMOURS) : Si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Giuseppe Marotta in procinto di annunciare il suo arrivo all'Inter. L'ormai ex amministratore delegato della Juventus ha preannunciato l'addio dopo la vittoria dei bianconeri contro il napoli e questo è stato poi ufficializzato durante l'assemblea degli azionisti di giovedì scorso dal presidente Andrea Agnelli. Il giorno dopo è stato il turno del consiglio di amministrazione del club ...

Marotta non va all'Inter? / Zhang è ufficialmente il Presidente : "Nessun accordo" : Inter, Steven Zhang nuovo Presidente. Ultime notizie, Marotta il primo regalo: l’ex amministratore delegato bianconero è sempre più vicino (Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:32:00 GMT)

Juventus - Allegri : “Ringrazio Marotta - ha fatto un grande lavoro. Ronaldo riposa? Non lo so…” : Domani la sfida di campionato sul campo dell’Empoli e come di consuetudine sono arrivate le parole in conferenza stampa del tecnico bianconero Allegri. L’allenatore della Juventus ha parlato della partita del Castellani, non sottovalutando l’avversario: “L’Empoli gioca bene e calcio è la quarta per possesso palla nella metà campo avversaria. Per quello che produce, la […] L'articolo Juventus, Allegri: ...