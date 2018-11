Marco Verratti | “La Nazionale è guarita Mi piace la filosofia di Mancini | facciamo

L’Uomo del Giorno : Marco Verratti - talento del Psg paragonato spesso a Pirlo : Marco Verratti è nato a Pescara, il 5 novembre 1992, è un calciatore italiano, centrocampista del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana. spesso paragonato ad Andrea Pirlo, è considerato tra i migliori talenti europei della sua generazione, nonché uno dei centrocampisti più forti e completi al mondo. È il terzo giocatore nella storia della Nazionale Italiana, dopo Raffaele Costantino e Massimo Maccarone ad aver ricevuto la prima ...

Calcio - Marco Verratti fermato a Parigi dalla polizia per guida in stato di ebbrezza - sarà multato dal PSG : Marco Verratti, centrocampista del PSG e della Nazionale italiana, è stato fermato nella notte tra martedì a mercoledì a Parigi dalla polizia per guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto riporta da l’Equipe, gli agenti hanno riscontrato un tasso alcolemico di 0,49 mg/l, superiore a quello consentito dalla legge (0,25 mg/l). Il giocatore è stato portato in commissariato per poi essere rilasciato alcune ore dopo. Attraverso un comunicato il PSG ...

Marco Verratti - il centrocampista del Psg fermato a Parigi per guida in stato di ebrezza : rischia sospensione della patente : guidava con un tasso alcolemico superiore alla media consentita. Per questo Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint Germain e giocatore della nazionale azzurra, è stato fermato dalla polizia di Parigi per guida in stato di ebrezza. Il fatto è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì e ora il calciatore rischia la sospensione della patente. Il 25enne è stato fermato sulla circonvallazione del 13esimo arrondissement, come riporta il ...

Marco Verratti fermato in Francia per guida in stato d'ebbrezza : Il centrocampista del Paris Saint Germain, Marco Verratti, è stato fermato dalla polizia a Parigi con un livello di alcool nel sangue al di sopra della norma. È successo nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle tre. Il giocatore, che fa parte della Nazionale italiana, rischia una lunga sospensione della patente di guida.Verratti è stato fermato sulla circonvallazione nel 13° arrondissement di ...

