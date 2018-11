Manovra | Salvini all' Ue | Tiriamo dritto

Manovra - vertice a Palazzo Chigi. Salvini 'Se all Ue non va bene tiriamo avanti lo stesso' : In arrivo anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria, da via XX Settembre. Il leader della Lega sceglie di dare il via al vertice con la consueta dichiarazione di sfida all'Europa. 'Stiamo ...

Al via il vertice sulla Manovra. Matteo Salvini : "All'Ue non va bene? Noi tiriamo dritto" : È iniziato a Palazzo Chigi il vertice di governo sulla manovra, presieduto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per rispondere ai rilievi dell'Unione europea. Subito dopo ci sarà un Consiglio dei ministri.La lettera per Bruxelles deve essere inviata entro la mezzanotte. Il vicepremier Matteo Salvini, prima dell'inizio della riunione ha detto ai cronisti che il governo non ha intenzione fare modifiche grosse alla ...

Manovra - iniziato il Cdm : entro mezzanotte le risposte alla Ue | Salvini : "Bruxelles dice no? Tiriamo dritti" : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è rientrato a Palazzo Chigi dopo il summit sulla Libia a Palermo. Alle 20 è iniziato il consiglio dei ministri per dare il via libera alla lettera di risposta all'Unione europea sulla Manovra. Prima, però, c'è stato un breve il summit tra il premier, Di Maio e Salvini.

Salvini : l'Ue? Su Manovra tiriamo dritto : 19.48 "Stiamo lavorando a una Manovra che garantisce più posti di lavoro, più diritto alla pensione e meno tasse non per tutti ma per tanti italiani. Se all'Europa va bene siamo contenti, sennò tiriamo dritto". Così il vicepremier Salvini entrando a Palazzo Chigi per il vertice di governo che precede il CdM sulla Legge di Bilancio. E a chi gli chiedeva se la Manovra cambierà, Salvini ha risposto di no scuotendo la testa. E' attesa entro oggi ...

Di Maio e Salvini ai ferri corti - ma sulla Manovra uniti contro la Ue : Litigano sulla Tav e sulle grandi opere, sul decreto sicurezza, sul fisco, sull’immigrazione, sulla prescrizione, sul conflitto d’interessi. Ma su un fronte oggi i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sembrano marciare compatti: la linea dura contro l’Europa sulla manovra, che non intendono ritoccare sulle cifre più indigeste a Bruxelles, il 2,4% deficit-Pil e la crescita all’1,5% nel 2019...

Manovra - il vertice diventa un giallo. Conte vede Salvini e Giorgetti : diventa un caso il vertice di governo sulla Manovra. C'è stato un «incontro informale», questa mattina, del presidente del Consiglio Giuseppe Conte anche con il vicepremier...

Il quadro di Manovra è soggetto “a rischi e incertezze”. Il vertice Salvini-Conte diventa un caso : “Le grandezze di finanza pubblica programmate dal Governo appaiono soggette a rischi e incertezze”. L’Ufficio parlamentare di Bilancio - organismo indipendente che vigila sui conti dello Stato - critica ancora una volta la manovra del governo e calcola per il 2019 un deficit al 2,6%, non dunque al 2,4% come immaginato dall’esecutivo (mentre per le ...

