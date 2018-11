Manovra | quadro economico peggiora | Tria disposto ad alcune aperture

Il quadro di Manovra è soggetto “a rischi e incertezze”. Il vertice Salvini-Conte diventa un caso : “Le grandezze di finanza pubblica programmate dal Governo appaiono soggette a rischi e incertezze”. L’Ufficio parlamentare di Bilancio - organismo indipendente che vigila sui conti dello Stato - critica ancora una volta la manovra del governo e calcola per il 2019 un deficit al 2,6%, non dunque al 2,4% come immaginato dall’esecutivo (mentre per le ...