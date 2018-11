Manovra - oggi la lettera alla Ue : sì alla clausola 'salva deficit' : E il premier, giocando di sponda con il ministro dell'Economia Giovanni Tria e sostenuto dalla silenziosa moral suasion del Quirinale, spera di riuscire a dare a Bruxelles una risposa non troppo ...

Manovra : oggi Tria e Conte incontrano presidente Eurogruppo Centeno. Ieri la bocciatura Ue : La Commissione Europea ha criticato le previsioni di crescita del governo gialloverde. Risponde il ministro dell'Economia: non hanno analizzato bene i piani della maggioranza. oggi le audizioni alla Camera di Tria, Banca d'Italia, Cnel, Cgil, Cisl, Uil, Ania e Svimez -

Manovra - Eurogruppo appoggia Commissione Ue ma apre al dialogo : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , al termine dell'Eurogruppo ha avvertito che " la Manovra non cambia ", ma ha usato il presente, non il futuro. Come dire: non cambia qui e ora. Intanto oggi,...

Manovra - Dombrovskis : caso Italia al centro di Eurogruppo oggi : Bruxelles, 5 nov., askanews, - 'Ci aspettiamo una discussione sul Documento programmatico di bilancio Italiano. La posizione della Commissione è chiara: ci aspettiamo una documento di bilancio rivisto ...

Manovra oggi alle Camere. Mattarella : 'Tutelare equilibrio conti' - : Il testo dovrebbe arrivare in Parlamento, ma ci sono ancora nodi da sciogliere. Ieri ultime limature in un vertice con Conte, Tria e gli M5s Fraccaro e Toninelli.Forte richiamo del presidente della ...

Oggi la Manovra arriverà in Parlamento? : Dopo 11 giorni di ritardo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha promesso di sì, ma ci sono ancora dubbi e divisioni sopratutto all'interno del Movimento 5 Stelle The post Oggi la manovra arriverà in Parlamento? appeared first on Il Post.

Governo - Conte : oggi Manovra alle Camere : Ragionamenti che per l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan sono da classificare come 'risibili': i dati sono 'peggiori' delle aspettative, osserva, e questo senza dubbio lo si deve alla ...

Manovra in dirittura d'arrivo. Oggi il testo al vaglio del Mef - domani la parola alle Camere : Tra i 115 articoli mancano il Reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni, che saranno varati attraverso appositi provvedimenti normativi -

Manovra : Fornaro - Tria e Conte vengano in Aula - oggi Italia più isolata : oggi l'Italia non si può permettere uno scontro che rischia di diventare mortale per la nostra economia.

Manovra. Oggi atteso il verdetto dell'Ue. Spread apre in rialzo a 312 punti : Bitonci: rispettare autonomia di un Paese Massimo Bitonci, sottosegretario all'Economia, eletto con la Lega, dalle pagine della Stampa sottolinea a sua volta: "Bisogna rispettare l'autonomia di un ...

Lettera Ue - Tria : «La Manovra non cambia». Ma governo studia modifiche. Oggi la bocciatura Ue : Il governo italiano «è cosciente di aver scelto un’impostazione di bilancio non in linea» con le norme Ue, e ha preso questa «decisione difficile ma necessaria alla luce del persistente ritardo nel recupero dei livelli di Pil pre-crisi e delle drammatiche condizioni economiche in cui si trovano gli strati più svantaggiati della società italiana». Oggi la riunione della Commissione europea...

Oggi la risposta dell'Ue alla lettera inviata da Roma sulla Manovra. Tria : 'non in regola ma scelte necessarie' : Il governo si aspetta la bocciatura dall'Unione europea. Il premier Conte tenta una mediazione e chiama la Merkel e Juncker -

Medici contro la Manovra : oggi stop agli straordinari : Giornate di tensione per il settore sanitario, con Medici e dirigenti pronti ad incrociare le braccia , per protestare contro l e decisioni contenute nel Decreto fiscale che sta prendendo forma in ...

Manovra - oggi CdM : scintille su Decreto Fiscale/ Ultime notizie Governo - Salvini : "no pre-vertice" : Manovra, oggi CdM: scintille su Decreto Fiscale. Ultime notizie Governo, Matteo Salvini: "no pre-vertice", Giuseppe Conte chiede responsabilità verso il Paese(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 09:32:00 GMT)