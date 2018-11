Manovra | nella lettera alla Commissione Ue confermati deficit al 2 | 4% e stime di crescita

Nelle audizioni parlamentari le voci tecniche - Istat e Ufficio di Bilancio - sui numeri in ballo nella Manovra : Per l'Istat l'1,2% di crescita può essere possibile solo se nell'ultimo trimestre il pil arriva allo 0,4%. Dubbiosa anche la Corte dei Conti mentre per l'Ufficio di Bilancio Quota 10 costerebbe un ...

La rabbia dei truffati dalle banche contro lo scudo nella Manovra. Il governo rievoca la manina e promette il dietrofront : "Quando siete venuti a chiedere il voto la cortesia l'avevate. Lei oggi non ha neppure la cortesia di ascoltare chi i voti ve li ha portati". Ministero dell'Economia, ore 13. Da una sedia del tavolo convocato dal governo con le associazioni dei truffati dalle banche si alza Andrea Arman, presidente del coordinamento dei soci degli istituti veneti. L'accusa - come si evince dal video pubblicato in esclusiva da Huffpost - è rivolta al ...

Continuità didattica - Manovra : i nuovi docenti per cinque anni nella stessa scuola : Il FIT, acronimo che sta per Formazione Iniziale e Tirocinio e che nel mondo della scuola è di dominio comune, ha i giorni contati. Infatti secondo le indiscrezioni che trapelano dall’Esecutivo e da fonti vicine al dossier della legge di Bilancio, il FIT potrebbe essere abolito. In pratica, un docente, dopo aver vinto il concorso, al termine dell’anno di prova in una scuola, restera' nella stessa scuola per altri 4 anni. Una soluzione alla ...

Boeri (Inps) : «Segnali di maschilismo nella Manovra del governo» : Secondo il presidente dell’istituto di previdenza la disparità dell’età pensionabile tra uomini e donne e il mancato rifinanziamento del congedo di paternità sono i segnali di questo atteggiamento

E nella Manovra spunta la legge "salvapoltronifici" : graziati i carrozzoni inutili : Nascosto nelle pieghe della legge di Bilancio c'è un articolino salvapoltrone nelle società partecipate, la selva di 10mila carrozzoni molto spesso inutili in cui buttano i soldi gli enti locali italiani. Negli ultimi anni, dopo svariate inchieste giornalistiche, si è cercato di tagliare una parte delle migliaia di partecipate perennemente in rosso e - in 1.800 casi acclarati - con un consiglio di amministrazione da stipendiare ma senza neanche ...

Pensioni d'oro - nella Manovra non c'è il taglio. Di Maio : arriverà : Il tanto sbandierato taglio alle Pensioni d'oro per ora nella manovra non c'è. Quella che doveva essere una delle misure simbolo del Movimento 5 stelle non è entrata nel provvedimento firmato dal capo ...

Poco spazio per la cultura nella Manovra. Ministro Bonisoli - pretenda di più : Cosa è previsto nella Finanziaria per il patrimonio culturale? I dati certi disponibili sono ancora pochi e ovviamente bisognerà attendere il percorso parlamentare, sperando che qualche emendamento accresca il 'bottino' alquanto misero al momento portato a casa dal Ministro Alberto Bonisoli, molto bendisposto e volenteroso, ma forse politicamente un po' debole.Mesi fa aveva annunciato ben 6.000 nuove assunzioni (poi ridotte a ...

Tasse - nella Manovra non c'è più il blocco per Comuni e Regioni : possono aumentare le addizionali : Il terrore che le richieste dei sindaci potessero essere ascoltate dal governo circolava ormai da giorni. La conferma è arrivata con gli ultimi dettagli emersi dalla Manovra: gli enti locali non ...

Pensioni - la riforma è più lontana : la Quota 100 nella Manovra non c'è : nella legge di bilancio presentata al Parlamento non c'è né Quota 100 né Quota 41 né il taglio alle Pensioni d'oro ma...

Nella Manovra arrivano gli aumenti sulle sigarette : I fumatori erano stati avvisati. Adesso c'è la conferma definitiva: stanno, infatti, arrivando aumenti a pioggia sulle aliquote delle accise che già gravano su tutti i tabacchi lavorati. L'ultima versione della legge di Bilancio ha confermato i rincari che erano stati previsti Nella bozza precedente. Stando alla relazione tecnica, che accompagna la manovra economica e che la Stampa ha reso pubblica, "l'incremento della fiscalità potrebbe essere ...

Tria ha nascosto nella Manovra quattro miliardi di euro : Giovanni Tria ha nascosto fra le righe della manovra per il 2019 quattro miliardi di euro. Capita ai politici - e la cosa spesso li fa imbestialire - di non afferrare le tecnicalità della spesa pubblica. Di qui le tensioni ricorrenti verso gli austeri custodi dei conti di via XX settembre, soprattutto nei mesi difficili della legge di bilancio. Di ...

Tria ha nascosto nella Manovra quattro miliardi di euro : Non si tratta di soldi a disposizione per essere spesi, ma senza dubbio si tratta di una novità che attenua l'immagine di una manovra unanimemente giudicata come azzardata Il caso Giovanni Tria ha ...

Manovra - nella nuova bozza una flat tax al 15% sulle ripetizioni : L'accordo raggiunto in una nuova riunione a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria . Intanto circola una nuova bozza. Nell'impianto ...

Manovra - per Bussetti la priorità nella ricerca è ottimizzare l'esistente : ottimizzare il sistema della ricerca con le risorse gi disponibili e solo in seguito pensare a nuovi finanziamenti nella legge di Bilancio. Lo ha detto oggi all'ANSA il ministro per l'Istruzione, l'...