Manovra | in corso il Consiglio dei ministri sulla lettera alla Ue | saldi e crescita

Manovra - Cdm in corso per rispondere all’Ue. Vertice a Palazzo Chigi : “Saldi e stime di crescita restano invariati” : I saldi e le stime di crescita della legge di bilancio “restano invariati“. Ma sono state “messe più risorse sul dissesto idrogeologico”. Lo confermano fonti di Palazzo Chigi al termine del Vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia Giovanni Tria e dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. Questo è quanto emerge dal Vertice ...

Manovra : europarlamentare Lega calpesta con scarpa discorso Moscovici : A #Strasburgo , HO calpestaTO , con una suola Made in Italy!!!, la montagna di BUGIE che #Moscovici ha scritto CONTRO il #NostroPaese !!! L'Italia merita RISPETTO e questi #EuroImbecilli lo devono ...

Manovra - la Commissione Ue risponde a Tria : “Seria preoccupazione per la deviazione dal percorso di bilancio” : “Il Def a prima vista sembra costituire una deviazione significativa dal percorso di bilancio indicato dal Consiglio Ue il che è motivo di seria preoccupazione“. Lo scrivono il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis e il titolare agli Affari economici Pierre Moscovici nella lettera di risposta inviata al ministro dell’Economia Giovanni Tria dopo la presentazione della nota di aggiornamento del Def. ...

Manovra - in corso vertice a Chigi con Conte - Salvini e Di Maio :