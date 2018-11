Manovra | il governo all’Ue | confermati reddito di cittadinanza e quota 100 | più fondi

Manovra - il governo dice no all'Unione europea : niente modifiche al rapporto deficit/Pil al 2 - 4% : Tanti saluti all' Unione europea : il governo italiano conferma la legge di Bilancio e spedisce a Bruxelles una lettera con un bel No a modifiche scritto a caratteri cubitali. È questo l'esito del ...

Manovra - il governo risponde all’Ue : spuntano le clausole di salvaguardia : clausole di salvaguardia per evitare che il deficit salga oltre il 2,4% qualora le previsioni di crescita del governo nella Manovra non siano confermate e anche una nuova operazione di dismissione immobiliare: sono queste alcune delle proposte contenute nella lettera all’Ue che conferma «impianto e azione politica». Lo si apprende da fonti della Le...

Manovra - a Palazzo Chigi il vertice di governo - : Presenti il premier Giuseppe Conte, ki due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il governo, ha spiegato il leader leghista arrivando a …

Manovra - governo annuncia emendamento per ripristinare fondi a centro ricerca Levi Montalcini : ... Marco Bussetti, ed a quello dell'Economia, Giovanni Tria, da parte dei premi Nobel Aaron Ciechanover, di Tel Aviv, e Thomas Sudhof della Stanford University della California, i quali - e' scritto - ...

Manovra 2019 : il governo risponde alla Commissione Ue : Il ministro dell'economia Giovanni Tria, spiegano fonti di stampa, vorrebbe scrivere nella Manovra una previsione di crescita inferiore all'1,5% e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini si ...

Oggi la risposta del governo alla lettera Ue sulla Manovra. Dubbi su Reddito e quota 100 per le pensioni : In programma un Consiglio dei ministri straordinario ma le ultime audizioni di fronte alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato hanno evidenziato perplessità su alcuni provvedimenti -

Manovra - crepe nel governo Anche i vescovi la bocciano : Il ministro dell'Economia avrebbe suggerito almeno un piccolo gesto di apertura verso Bruxelles, riducendo la stima nel 2019 dall'1,5% contemplato nella nota di aggiornamento al Def, all'1,2 o 1,3%. ...

[L'analisi] Da Bankitalia alla Corte dei Conti - dai sindacati a Confindustria : tutti contro il governo e la "Manovra del popolo" : Non è mai un coro di consensi. C'è sempre chi approva e chi smonta, favorevoli e contrari, un po' e un po'. Per questo le audizioni dei tecnici nelle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla ...

Pensioni ridotte fino a 30% con Quota 100 L’analisi : età e contributi - cosa cambia Manovra - il giallo del vertice di governo : Le simulazioni condotte dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio nell’audizione sulla Manovra. A causa dei minori contributi versati l’importo incassato può ridursi anche di un terzo. Il taglio maggiore per chi anticipa di sei anni

Il governo ha nuove grane con la Manovra - e non solo - : Il mistero del vertice-lampo Salvini-Conte, l'allarme dell'Istat sulla crescita e la lotta con Bruxelles: che aria tira a Palazzo Chigi?

Manovra - vertice di governo a Palazzo Chigi - Tria non partecipa : previsto per questa mattina a Palazzo Chigi un vertice di governo per fare il punto sulla Manovra, al quale però non parteciperà il ministro dell'Economia Giovanni Tria, secondo quanto riferiscono tre fonti governative.

Manovra - summit governo e audizioni : 9.50 E' in programma in mattinata, a Palazzo Chigi, una riunione tra il presidente del Consiglio Conte e i vicepremier Salvini e Di Maio. Il vertice sarebbe stato convocato per fare il punto sulla Manovra economica, in particolare sulla risposta che il governo deve dare alla Commissione Ue entro domani Sulla Manovra verte anche una serie di audizioni alle Commissioni Bilancio, impegnate per tutta la giornata di oggi con rappresentanti di vari ...

Manovra - il bonus bebè rischia l'oblio. Il governo : 'Pronta norma migliorativa' : ... rinnovata con l'ultima legge di Bilancio del governo di Paolo Gentiloni per il solo 2018 e per il primo anno di vita, non è infatti contemplata nel testo a firma del ministro dell'Economia, Giovanni ...