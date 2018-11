Manovra | dalle opposizioni appello alle modifiche Tajani | ' Buon senso deve prevalere sui

Truffati dalle banche - il governo : “Pronti a correggere la Manovra in base alle osservazioni delle associazioni” : Dopo le proteste, il governo promette ai risparmiatori che hanno perso soldi investiti in obbligazioni e azioni delle banche liquidate o “risolte” di modificare i paletti sul ristoro e di cancellare lo “scudo” per gli istituti e le autorità di vigilanza. Che, stando alla formulazione attuale, non potrebbero subire azioni legali da parte di chi incassa il rimborso del 30%. I sottosegretari all’Economia Massimo Bitonci e ...

La rabbia dei truffati dalle banche contro lo scudo nella Manovra. Il governo rievoca la manina e promette il dietrofront : "Quando siete venuti a chiedere il voto la cortesia l'avevate. Lei oggi non ha neppure la cortesia di ascoltare chi i voti ve li ha portati". Ministero dell'Economia, ore 13. Da una sedia del tavolo convocato dal governo con le associazioni dei truffati dalle banche si alza Andrea Arman, presidente del coordinamento dei soci degli istituti veneti. L'accusa - come si evince dal video pubblicato in esclusiva da Huffpost - è rivolta al ...

Dalle pensioni al fisco - le riforme che viaggiano su un binario parallelo alla Manovra : Nella NaDef 12 disegni di legge collegati alla decisione di bilancio La NaDef, ovvero la Nota di aggiornamento al Documento di economia e di finanza approvata dal Consiglio dei ministri il 27 ...

Lo spread resta una mina vagante - super crescita e Manovra non convincono. Dalle banche l'alert al governo : I toni saranno diversi e sfumati tra di loro, ma ci sono due considerazioni comuni di peso che domani, in occasione della Giornata del risparmio - la vetrina del mondo bancario - balzeranno fuori Dalle relazioni di Bankitalia, Abi e delle Fondazioni. Lo spread innanzitutto: preoccupa, resta mina vagante e soprattutto può mettere in grande sofferenza le banche più piccoli e fragili. È un alert che sarà lanciato al ...

Dalle pensioni al reddito di cittadinanza : come sarà la Manovra : come riportato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria il 9 ottobre in audizione alla commissioni Bilancio di Camera e Senato, la mossa vale 7 decimi di Pil l'anno prossimo, e quindi cancella in ...

Bozza della Manovra - le misure dalle sigarette al canone Rai : Sono 73 gli articoli della Bozza della manovra . Il primo è dedicato, come ormai consuetudine, al disinnesco delle clausole Iva. Si passa poi al taglio dell'Ires alla flat tax per gli autonomi, fino ...

Manovra - Moscovici : 'Il debito sarà pagato dalle generazioni future' : "C'è il rischio che la Manovra italiana non rilanci affatto la crescita, ma anzi l'affossi perché contiene pochi investimenti". E' la previsione del commissario europeo agli Affari economici, Pierre ...

"Merkel impressionata dalle riforme". Giuseppe Conte a Bruxelles : "Più tempo passa e più mi convinco che la Manovra è bella" : "Mi rendo perfettamente conto che non è questa la manovra che si aspettavano dalla Commissione, è comprensibile che ci siano delle reazioni, mi aspetto delle osservazioni critiche ma discuteremo: più passa il tempo e più mi convinco che la manovra è molto bella". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte prima di partecipare alla seconda giornata di vertice Ue.Conte ha aggiunto che vedrà il ...

Manovra finanziaria - dalle pensioni Quota 100 al reddito di cittadinanza : cosa cambia | : Finanza & Dintorni Ho scelto due misure della Manovra 2019, quelle simbolo per intenderci, per fare il punto sulle novità. Per tutti, anche e soprattutto per i non addetti ai lavori.

Manovra/ I conti sui posti di lavoro "creati" dalle mosse del Governo : Si avvicina l'approvazione della Legge di bilancio, i cui effetti si faranno sentire anche sul mercato del lavoro. MASSIMO FERLINI ci aiuta a capire di che tipo saranno(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 06:07:00 GMT)SPILLO/ L'esplosione di partite Iva pronta con Decreto dignità e flat tax, di D. ZandaSINDACATI E POLITICA/ La domanda sul Governo per Cgil, Cisl e Uil, di G. Palmerini

Niels Thygesen - Consiglio Ue di bilancio - : «Manovra fuori dalle regole - rischio contagio» : DAL NOSTRO CORRISPONDENTEBRUXELLES - Non poteva giungere in un momento più delicato l'annuale rapporto del Consiglio europeo di bilancio, l'organismo indipendente chiamato a valutare l'applicazione ...

Manovra - dalle pensioni alle stime ecco i punti dolenti : - DEBITO RESTA MINACCIA, RISCHIO DIETRO L'ANGOLO: il debito elevato resta 'il grande moltiplicatore delle turbolenze', in grado di 'innescare un circolo vizioso con ripercussioni sull'economia reale'.

DEF - nella Manovra 1 - 5 miliardi di euro per i truffati dalle banche : Dopo il via libera della nota d'aggiornamento al DEF , prende vita il fondo di ristoro per i risparmiatori danneggiati dalle crisi degli Istituti bancari veneti e del Centro Italia . Il Governo ha ...

Manovra - spunta tesoretto da 1 - 5 miliardi per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche : Un 'tesoretto' da circa 1,5 miliardi di euro da utilizzare in larga parte per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche. È il nuovo punto che il M5s ha inserito nella trattativa per la Manovra e ...