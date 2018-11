Manovra - Cdm : nella lettera alla Ue saldi e crescita invariati. Previste “clausole” e dismissioni : Finito il Consiglio dei ministri sulla lettera da inviare alla Ue: saldi e crescita restano invariati. Secondo fonti della Lega a Bruxelles vengono proposte clausole di salvaguardia per evitare che il deficit salga oltre il 2,4 per cento. Confermati «impianto e azione politica»...

Manovra - iniziato il Cdm : entro mezzanotte le risposte alla Ue | Dal vertice a Palazzo Chigi : "Saldi e stime di crescita non cambiano" : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è rientrato a Palazzo Chigi dopo il summit sulla Libia a Palermo. Alle 20 è iniziato il consiglio dei ministri per dare il via libera alla lettera di risposta all'Unione europea sulla Manovra. Prima, però, c'è stato un breve il summit tra il premier, Di Maio e Salvini.

Manovra - Cdm in corso per rispondere all’Ue. Vertice a Palazzo Chigi : “Saldi e stime di crescita restano invariati” : I saldi e le stime di crescita della legge di bilancio “restano invariati“. Ma sono state “messe più risorse sul dissesto idrogeologico”. Lo confermano fonti di Palazzo Chigi al termine del Vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia Giovanni Tria e dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. Questo è quanto emerge dal Vertice ...

Manovra - accordo in CdM su decreto : 17.31 E' terminato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri sui nodi del decreto fiscale. Secondo fonti di governo del M5S, sarebbe stato raggiunto l'accordo per far passare il decreto senza condono penale e senza scudo fiscale per il rientro dei capitali dall'estero. C'è anche l'impegno a rafforzare in Parlamento il saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà. Fonti della Lega aggiungono che che non è previsto alcun ritocco al ribasso ...

Italia 5 Stelle - Travaglio : “Se al Cdm non toglieranno condono da Manovra - vertici M5s verranno presi a pomodori” : “A chi dobbiamo credere tra Salvini e Di Maio? Ho l’impressione che entrambi stiano cercando di decidere chi debba perdere la faccia, quando probabilmente il Consiglio dei ministri ritirerà alcune delle cose più invereconde di questo condono“. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta la convulsa giornata di ieri, contrassegnata dai botta e risposta dei due vicepresidenti del ...

Manovra : dl fisco torna in Cdm - si cerca mediazione su condono : Roma, 19 ott., askanews, - Dopo pochi giorni dal varo in Consiglio dei ministri e dopo un durissimo scontro all'interno della maggioranza il decreto fiscale torna sul tavolo del governo per essere ...

Manovra - Conte : “Salvini al Cdm? Non prendo le presenze in anticipo”. Poi la rassicurazione : “La maggioranza è solida” : “Salvini al Consiglio dei ministri? Le presenze non le prendo prima, le raccolgo quando inizia il Cdm“. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Bruxelles. “La maggioranza sta lavorando molto bene e non c’è alcun motivo di dubitare. C’è la piena consapevolezza che stiamo facendo delle importanti riforme per il Paese” ha aggiunto, riferendosi, evidentemente, alle tensioni che stanno minacciando in ...