Maltempo | Pd Veneto | sopralluogo nell' Agordino | scenario apocalittico

Maltempo Veneto : azienda vicentina dona ai pompieri 56 motoseghe : Grande mobilitazione in Veneto in seguito alla violenta ondata di Maltempo che ha colpito la regione, causando ingenti danni e disagi. Un’azienda vicentina, distributrice a livello nazionale di prodotti e attrezzature forestali, ha donato ai vigili del fuoco 56 motoseghe, come contributo all’opera di soccorso che i pompieri stanno conducendo. Le attrezzature saranno consegnate domani, martedì 13 novembre (ore 12.00) nella sede dei ...

Maltempo : Zaia - per il Veneto nomina commissario a ore - sarò io : Venezia, 12 nov. (AdnKronos) - "La nomina del commissario arriverà a ore visto e considerato che abbiamo visto e dato l'ok questa mattina all' ultima bozza del decreto che parla di nomine, ma anche di funzioni e competenze". Lo ha annunciato il governatore del Veneto Luca Zaia a margine di una visit

Maltempo Veneto - Zaia : “In queste ore la nomina del commissario” : “E’ questione di ore la nomina del commissario per l’emergenza del Bellunese, che sarà il presidente della Regione, anche se spetterà alla Presidenza del Consiglio dei ministri provvedere alla nomina”. Lo ha rivelato oggi a Venezia il presidente del Veneto, Luca Zaia. “Abbiamo visto questa mattina, dando l’ok – ha aggiunto Zaia – l’ultima bozza del decreto, che non parla solo di nome ma ...

Maltempo : Protezione Civile Veneto - persiste rischio frane (2) : (AdnKronos) - Lo Stato di Preallarme (allerta arancione) è invece dichiarato in relazione all’andamento della Piena del Po nel Bacino Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige fino al pomeriggio di domani, martedì 13 novembre, per poi scendere al livello inferiore (giallo). Sulle frane del Tessina

Maltempo : Zaia - per il Veneto il mld di euro di danni è sottostimato : Venezia, 12 nov. (AdnKronos) - Venezia, 12 nov - "Siamo fortemente preoccupati perché il miliardo di danni ipotizzato inizialmente è sottostimato. I danni sono tanti e il tema dei boschi ci preoccupa perché ci sono 100 mila ettari di boschi da ripulire, sistemare e piantumare, quindi è indispensabil

Maltempo Veneto : persiste il rischio frane - fiume Po sotto osservazione : L’ondata di Maltempo che ha travolto il Veneto tra fine ottobre e inizio novembre continua a lasciare strascichi di tipo idraulico e idrogeologico in alcune parti del territorio. Esiste infatti ancora la possibilità d’innesco di fenomeni franosi sui versanti, dovuta alle precedenti precipitazioni. Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un bollettino, valevole fino alle ore 20.00 di ...

Maltempo : Veneto - prorogate a febbraio scadenze finanziamento Pmi (2) : (AdnKronos) - “Come evidenziato nella deliberazione – spiega Caner –, la calamità naturale che ha colpito il Veneto e più duramente i territori delle province di Belluno e Vicenza, provocando frane e crolli di infrastrutture e manufatti, lasciando numerose zone senza collegamenti elettrici, idrici e

Maltempo : Veneto - prorogate a febbraio scadenze finanziamento Pmi : Venezia, 12 nov. (AdnKronos) - Federico Caner, l’assessore al turismo e ai Fondi UE della Regione Veneto, ha tenuto fede all’impegno assunto con gli imprenditori turistici della montagna veneta: dopo il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi nelle aree maggiormente colpite dalla devastante ondata

Maltempo : Anci Veneto - a Longarone per dare supporto ai sindaci colpiti (2) : (AdnKronos) - L'appuntamento sarà utile anche per condividere le modalità dell’azione di supporto avviata dall’Anci, identificando le priorità di intervento e le eventuali necessarie disposizioni correttive utili a favorire la ripresa del territorio. Nel pomeriggio con i tecnici dell’Anci si svolger

Maltempo : Anci Veneto - a Longarone per dare supporto ai sindaci colpiti : Padova, 12 ott. (AdnKronos) - L’Anci Veneto ha organizzato, in collaborazione con la Provincia di Belluno, un incontro con i Comuni dell’area colpita per il prossimo venerdì 16 novembre alle ore 11 nel Centro congressi di Longarone Fiere. L’incontro si pone l’obiettivo di fornire ai sindaci i conten

Grillo ironizza sul Maltempo - rabbia in Veneto : "È un pagliaccio" : Tira una brutta aria attorno a Beppe Grillo . Il comico genovese e guru del Movimento 5 Stelle è riuscito a offendere un altro pezzo d'Italia. Dopo le battute deliranti - e tutt'altro che divertenti - ...

Maltempo Veneto : “Dobbiamo ripristinare i boschi - servono 5 anni solo per togliere le piante abbattute” : “La Regione Veneto dovrebbe trattenere quanto alcune regioni del sud spendono per i loro forestali. In Veneto ce ne sono 500 nel sud 20.000, è uno squilibrio scandaloso e ingiustificato. Dobbiamo ripristinare i boschi, servono 5 anni solo per togliere le piante abbattute dal ciclone,” spiega Marco Paccagnella, Presidente di Federcontribuenti in riferimento al ripristino dei boschi devastati dal Maltempo. “Il popolo Veneto non ...

Maltempo Veneto : prolungata fino a venerdì la sospensione della caccia : Con due decreti, siglati oggi, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha prolungato sino a venerdì 16 novembre la sospensione della caccia e della pesca nella provincia di Belluno. La proroga dello stop temporaneo alle pratiche venatorie e alla pesca sportiva è motivato dalla prosecuzione nel territorio bellunese delle attività di intervento, soccorso e ripristino delle vaste aree colpite dalle calamità. Nella provincia di Belluno sono ...

Maltempo - riaperto Ponte della Priula : “Il Veneto non molla” : “Il Veneto non molla. Eccone il simbolo”: lo ha detto il Presidente della Regione, Luca Zaia, oggi pomeriggio, quando la prima macchina è tornata a transitare sul Ponte Bailey di Ponte della Priula (Treviso), ricostruito dall’Anas in pochi giorni, dopo essere stato praticamente ‘portato via’ dalla piena del Piave causata dal catastrofico Maltempo dei giorni scorsi. La struttura era stata realizzata per mantenere il ...