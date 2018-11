Maltempo | ogni alluvione ha la sua ‘questione meridionale’ Non abbiamo imparato niente

Maltempo : quei 14 milioni di alberi persi con cui perdiamo anche i nostri sogni : Le immagini dei rifugi del TrentinoLe immagini dei rifugi del TrentinoLe immagini dei rifugi del TrentinoLe immagini dei rifugi del TrentinoLe immagini dei rifugi del TrentinoLe immagini dei rifugi del TrentinoLe immagini dei rifugi del TrentinoLe immagini dei rifugi del TrentinoLe immagini dei rifugi del TrentinoLe immagini dei rifugi del TrentinoLe immagini dei rifugi del TrentinoLe immagini dei rifugi del TrentinoLe immagini dei rifugi del ...

Palermo - il Maltempo non risparmia il cimitero. L’acqua copre le tombe nel giorno di Ognissanti : Il maltempo sta causando diversi disagi nella penisola italiana. In queste immagini viene mostrata il cimitero di Rotoli, a Palermo, parzialmente allagato con tombini e caditoie otturati. La pioggia incessante sta causando non pochi disagi a Palermo. Alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassi della Circonvallazione sud del capoluogo siciliano e in via Imera, dove nell’avvallamento della sede stradale L’acqua ha raggiunto oltre mezzo metro ...

Maltempo - Ponte di Ognissanti rovinato da vento e pioggia - Tre le vittime : L'Italia, nuovamente alle prese con pioggia e vento, vede il Ponte di Ognissanti rovinato dal Maltempo. Allerta rossa per il Veneto e temporali da allerta arancione su Lombardia, Friuli-Venezia Giulia,...

Turismo - Coldiretti : 5 - 7 milioni in vacanza nel ponte di Ognissanti nonostante Maltempo : Sono 5,7 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi qualche giorno di vacanza in occasione della festività di Ognissanti, nonostante il maltempo: lo ha rilevato una analisi Coldiretti/Ixe’ sul ponte del 1° novembre dalla quale si evidenzia peraltro che ben 1,2 milioni hanno scelto di recarsi all’estero anche alla ricerca del caldo e del sole. Sono molti a sfidare le incertezze del tempo pur di concedersi qualche giorno di relax ...

Ognissanti - più fiori sulle tombe ma visite in cimitero 'ridotte' dal Maltempo : Non è la crisi economica ma il maltempo che flagella la Valle d'Aosta, quest'anno, a infierire sulle ricorrenze di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, oggi giovedì 1 e venerdì 2 novembre. ...

Ognissanti : Confindustria Alberghi - il Maltempo colpisce anche il turismo : Nonostante un calendario più favorevole rispetto allo scorso anno, per il Ponte di Ognissanti, la rilevazione flash effettuata da Confindustria Alberghi segna, a causa del maltempo, una battuta di arresto per il settore. anche le città d’arte, per antonomasia mete prescelte da italiani e turisti stranieri, nei 4 giorni del lungo ponte, pur registrando segnali positivi, non raggiungono pienamente i risultati attesi. Roma, in primis, vede una ...

Maltempo : Anci Veneto ai sindaci - ricognizione dei danni è fondamentale (2) : (AdnKronos) - “Nel trevigiano e, in particolare nel bellunese i Comuni di piccola dimensioni rischiano di non avere un numero di dipendenti tale da riuscire a seguire le pratiche ed in alcuni casi mancano anche le competenze per farlo. Per questo serve un supporto da parte di altre amministrazioni p

È ancora allerta meteo : Ponte di Ognissanti nel segno del Maltempo : Oggi allerta rossa in alcune zone del Veneto e del Trentino Alto Adige. Tutto il periodo di Ognissanti rimarrà...

Maltempo Marche : ricognizione danni - si lavora per la richiesta dello stato di emergenza : La Regione Marche ha avviato la ricognizione dei danni causati dal Maltempo di ieri e oggi, in previsione di richiedere al governo il riconoscimento dello stato di emergenza. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Protezione civile, Angelo Sciapichetti, precisando che il personale del dipartimento e del servizio Difesa della costa sta monitorando abitazioni, infrastrutture, attivita’ produttive, attivita’ agricole, ...

Meteo - ancora Maltempo : Ognissanti a rischio alluvioni. Ma nel weekend torna il sole : La tregua dopo il maltempo di ieri durerà poco: una nuova e intensa perturbazione è infatti pronta a colpire l'Italia, già da domani. La perturbazione atlantica, sospinta da venti occidentali e ...

Maltempo : Belluno - anche domani scuole chiuse di ogni ordine e grado (3) : (AdnKronos) - "In comune di Belluno non ci sono vittime, ma nella serata di lunedì abbiamo riportato un ferito grave, una persona che, aiutando la protezione civile, è stata travolta da un albero. - spiega il Sindaco - Siamo vicini a lui e a tutta la famiglia. Ringrazio i volontari che rischiano la

Maltempo : Belluno - anche domani scuole chiuse di ogni ordine e grado (2) : (AdnKronos) - Restano gravi i problemi legati al servizio telefonico e alla fornitura di energia elettrica, ai quali si sono aggiunti in mattinata anche quelli del servizio idrico: "Terna sta trovando gravi difficoltà nel ripristino del servizio, - spiega il Sindaco, Jacopo Massaro – che non saranno