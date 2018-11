Maltempo | la procura di Genova indaga sui danni della mareggiata nel Tigullio

Maltempo - medico disperso nel corleonese : la procura apre un’inchiesta : La procura di Termini Imerese (Palermo) ha aperto una inchiesta conoscitiva per la scomparsa di Giuseppe Liotta, il medico pediatra di Palermo di cui si sono perse le tracce sabato sera mentre andava a lavorare all’ospedale di Corleone. Proprio nel pomeriggio di oggi i soccorritori hanno ritrovato una scarpa del medico, dopo avere rinvenuto frammenti della sua giacca, dei suoi jeans. Al momento non c’è alcuna ipotesi di reato, come ...

Maltempo - la procura sulla tragedia di Casteldaccia : “Villetta costruita troppo vicina al fume” : La procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo sulla strage di Casteldaccia, dove il fiume Milicia, esondato a causa del Maltempo, ha travolto e ucciso 9 persone. Tra i dubbi da chiarire anche la posizione della villetta dove si è verificata la tragedia. Il pm Cartosio: "Cercheremo di capire le responsabilità. Il villino appare sospetto, vicino a un corso d'acqua".Continua a leggere

Maltempo Palermo - alluvione a Casteldaccia : la procura di Termini Imerese dispone esami sulle salme delle vittime : La procura di Termini Imerese, che sta indagando sulla tragedia che ha colpito Casteldaccia, nel Palermitano, ha disposto la tac sulle salme delle nove persone morte a causa dell’esondazione del fiume Milicia. In seguito l’autorità giudiziaria deciderà se fare eseguire l’autopsia sui corpi delle vittime. Gli accertamenti saranno condotti dall’Istituto di medicina legale del Policlinico. L'articolo Maltempo Palermo, ...

Maltempo : Casteldaccia - Procuratore Termini Imerese arrivato su luogo tragedia : Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - Il Procuratore di Termini Imerese (Palermo) Ambrogio Cartosio è appena arrivato nella villetta di Casteldaccia (Palermo) dove ieri sera sono morte nove persone travolte dal fango e dall'acqua provenienti dal fiume Milicia esondato. La Procura ha aperto un fascicolo, al

Maltempo - crolla tetto del Politecnico di Milano : esposto in Procura [VIDEO] : Il Codacons ha annunciato un esposto in Procura per il crollo del soffitto verificatosi nella giornata di ieri al Politecnico di Milano, zona Bovisa. Nel corso della lezione, molti ragazzi hanno notato una forte infiltrazione d’acqua dovuta alle copiose piogge che grondava dal soffitto. Fortunatamente si sono immediatamente spostati, perché in pochi secondi il soffitto e completamente ceduto aprendo una voragine. “Inaccettabile che in una ...

Maltempo Calabria - frana a Crotone : la procura apre un’inchiesta : La procura della Repubblica di Crotone ha aperto un’inchiesta in riferimento alla frana che ad Isola Capo Rizzuto ha travolto e ucciso 4 persone (il noto imprenditore della sanità Massimo Marrelli, gli operai Santo Bruno, 53 anni di Isola Capo Rizzuto, Luigi Ennio Colacino, 45 anni di Cutro, Mario Cristofaro, 49 anni di Crotone) mentre si stavano realizzando dei lavori per riparare una condotta fognaria nei pressi di ...

Maltempo Calabria - la Procura di Catanzaro : “Ipotesi di reato nella gestione del territorio” : “C’è un’attenzione molto alta, legata proprio alla verifica delle ipotesi di reato che si realizzano nell’ambito della gestione del territorio, anche sul piano degli interventi dell’uomo e, quindi, dei manufatti che si realizzano e delle varie vicende che hanno una effettiva e concreta incidenza sull’utilizzazione che si fa del territorio”. Lo ha detto il Procuratore aggiunto di Catanzaro, Vincenzo ...

Maltempo - procura Cagliari apre inchiesta : ANSA, - Cagliari, 16 OTT - Non ci sono ancora indagati, ma ci sono le ipotesi di disastro ambientale e omicidio colposo nel fascicolo aperto dal sostituto procuratore Rossana Allieri a seguito dell'...

Maltempo - alluvione in Sardegna : la procura di Cagliari apre un’inchiesta : In seguito dell’alluvione che ha devastato il Cagliaritano nei giorni scorsi, è stato aperto un fascicolo dal sostituto procuratore Rossana Allieri: non ci sono ancora indagati, ma l’ipotesi sarebbe di disastro ambientale e omicidio colposo. L’indagine è partita per accogliere la prima informativa degli investigatori del Corpo Forestale sulla morte della 44enne Tamara Maccario, trascinata via dall’acqua di un torrente ...