Maltempo | a La Spezia non si paga la Cosap

Maltempo - rinviata Spezia-Benevento : ANSA, - LA SPEZIA, 29 OTT - A causa del Maltempo è stata rinviata a data da destinarsi Spezia-Benevento, partita valida per la decima giornata del campionato di Serie B che si sarebbe dovuta giocare ...

Maltempo - tromba d’aria a La Spezia : tetti scoperchiati nella zona portuale : E’ una sera di Maltempo a La Spezia, dove le forti raffiche di vento stanno causando danni e disagi. La situazione meteorologica estremamente delicata, sta impegnando i Vigili del Fuoco di La Spezia in moltissimi interventi. Decine le situazioni risolte ma oltre un centinaio sono ancora in attesa. Nessuna persona risulta in pericolo. nella mattinata sono stati soccorsi alcuni automobilisti rimasti bloccati in sottopassi, ma anche per loro ...

Maltempo Liguria - tromba d’aria a La Spezia : frana di container in mare - nave da crociera rompe gli ormeggi [VIDEO] : Il Maltempo continua a flagellare l’Italia da Nord a Sud e tutta la penisola si ritrova a fare i conti con piogge torrenziali, forti venti, alluvioni, grandine, fiumi esondati e mareggiate. Come se tutto questo non bastasse, si formano anche le prime trombe d’aria che, in particolare a La Spezia, hanno creato grandi disagi al La Spezia container. La città ligure, già colpita da fenomeni molto violenti, questa mattina si è ritrovata con il ...

Maltempo - tromba d’aria e mareggiata alla Spezia. Al porto cadono alcuni container : tromba d’aria, grandine, pioggia torrenziale e mareggiata alla Spezia, con treni fermi dalle 9.30 per detriti che sono caduti sui binari. allagamenti in molti Comuni dello Spezzino. A Monterosso, alla Cinque Terre, i sottopassi sono allagati. Il sindaco Emanuele Moggia ha ordinato l’evacuazione di abitazioni e negozi ai piani terra e seminterrati del centro storico: i rivi sono al massimo della capienza. Monterosso è uno dei Comuni ...